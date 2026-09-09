Filproblemer og dataproblemer kan oppstå i Autodesk-produkter på grunn av ødelagte filer, filstørrelse, lagringsplass eller uventede systemavbrudd. Disse problemene kan påvirke muligheten din til å åpne, lagre eller jobbe med filer på riktig måte.

I mange tilfeller er ikke problemet forårsaket av én enkelt faktor, men av en kombinasjon av faktorer som arbeid fra nettverksplasseringer, ufullstendige lagringer eller for store eller komplekse filer.

Denne artikkelen gir en trinnvis feilsøkingsarbeidsflyt for å hjelpe deg med å identifisere og løse vanlige fil- og dataproblemer. Ved å følge trinnene for å teste produktet etter hvert trinn kan du finne ut om problemet er relatert til filen, lagringsmiljøet eller systemkonfigurasjonen.

Deretter kan du finne feilsøkingsveiledninger for Windows, etterfulgt av Mac, og på slutten har du vanlige spørsmål (gjelder både Windows og Mac) relatert til dette emnet.