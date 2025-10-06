Autodesk AI

IA nella produzione

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore della produzione e della progettazione, perché dà alle aziende la possibilità di fare di più con meno risorse. Le funzionalità basate su Autodesk AI rendono automatiche le attività più lunghe e noiose, aumentano la produttività e consentono quindi ai progettisti e agli ingegneri di concentrarsi sull'innovazione. 

Perché l'IA è importante per la produzione?

L'intelligenza artificiale ha un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale del settore manifatturiero, perché rende le operazioni più veloci ed efficienti. Oltre ad automatizzare le attività ripetitive, migliora la qualità dei progetti e semplifica i processi di produzione consentendo di risparmiare tempo e denaro. Ad esempio, l'IA può rendere automatiche le attività CAM (Computer-Aided Manufacturing) in modo da ridurre gli errori e accelerare i tempi di produzione. Inoltre, può essere utilizzata nel settore automobilistico per ottimizzare in modo automatico l'aerodinamica e l'integrità strutturale di un veicolo e rispettare al contempo i requisiti estetici e funzionali. In questo modo, gli ingegneri e i progettisti non devono più dedicare tempo alle incombenze ripetitive e possono concentrarsi sull'innovazione, accelerando il lancio di prodotti nuovi e migliorati. 

Vantaggi dell'IA nella produzione

Aumento del rendimento

L'intelligenza artificiale può semplificare i processi di produzione, perché rende automatiche le attività ripetitive e riduce così gli errori umani e i tempi di produzione.

Riduzione dei costi

Migliorando l'efficienza, diminuendo gli sprechi e riducendo al minimo i tempi di inattività, l'IA può ridurre notevolmente i costi operativi nella produzione.

Controllo qualità

L'IA applicata al settore manifatturiero può migliorare la qualità del prodotto utilizzando la visione macchina per rilevare problemi noti e incoerenze in tempo reale durante il processo produttivo.

Promozione della sostenibilità

Nel settore manifatturiero, l'IA può essere utilizzata per risolvere le questioni relative alla sostenibilità, ridurre le interruzioni della catena di approvvigionamento e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. 

Modulo aggiuntivo CloudNC CAM Assist Automation per Autodesk Fusion

Autodesk AI per la progettazione e la creazione

Da oltre dieci anni Autodesk considera prioritari gli investimenti nell'IA, perché ne riconosce il potere trasformativo per il settore della progettazione e della produzione. La tecnologia Autodesk AI supporta l'esplorazione creativa e migliora la risoluzione dei problemi, automatizza le attività noiose e ripetitive e offre informazioni utili agli utenti finali che devono gestire enormi quantità di dati complessi.

Funzionalità basate su Autodesk AI per la produzione

Progettazione generativa in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Progettazione generativa

Genera alternative progettuali pronte per la produzione con requisiti, vincoli, materiali e opzioni di produzione utilizzando la progettazione generativa.

Modellazione automatica in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Modellazione automatica

Utilizza le funzionalità per esplorare rapidamente la progettazione nelle prime fasi del processo e scopri nuove possibilità per affrontare in pochi minuti un determinato problema di progettazione utilizzando la modellazione automatizzata (inglese).

Percorsi utensile automatizzati in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Percorsi utensile automatizzati

Con l'automazione del percorso utensile puoi automatizzare istantaneamente le attività di programmazione CAM ripetitive con strategie e stime che in passato avrebbero richiesto ore o giorni di sviluppo.

Disegni automatizzati in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Disegni automatizzati

Semplifica le attività che richiedono molto tempo sfruttando l'automazione basata sull'IA di Fusion per gli standard di disegno, la quotatura e il layout dei fogli, migliorando l'efficienza della progettazione con i disegni automatizzati (inglese).

AutoConstrain per gli schizzi di Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

AutoConstrain per gli schizzi

La funzionalità basata sull'intelligenza artificiale AutoConstrain di Autodesk Fusion (inglese) rende automatici il rilevamento e l'applicazione dei vincoli dimensionali più importanti negli schizzi di un progetto e riduce così i tempi di lavorazione e gli errori umani.

 

Manufacturing Advisor di Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Manufacturing Advisor

Si tratta di un assistente che fornisce consigli, istruzioni e informazioni contestuali in Autodesk Fusion attraverso collegamenti alla Guida, ai forum e ad altre fonti dati. Questa tecnologia è anche in grado di interagire con i progetti e agisce per conto degli utenti.

 

Sostituzione degli elemento di fissaggio in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Sostituzione degli elementi di fissaggio

Questi strumenti basati su Autodesk AI sono progettati per rilevare ed eseguire l'update automatico delle dimensioni degli elementi di fissaggio nell'intero progetto al variare dei requisiti. In un unico passaggio puoi modificare singoli elementi o interi gruppi, con la certezza che le quote, i giunti e la distinta componenti rimangano sempre coerenti e conformi.

 

Form Explorer di Autodesk Alias

Autodesk Alias

Form Explorer

Form Explorer fornisce prompt di progettazione basati sull'IA che accelerano l'esplorazione concettuale negli ambienti 3D. Grazie all'impiego di definizioni di attributo e di una terminologia intelligente, puoi creare e perfezionare i concetti progettuali e quindi trasformarli in modelli di suddivisione per un controllo più preciso della geometria.

 

Cloud di settore Autodesk Fusion

Autodesk Fusion:
sviluppi futuri per la progettazione, l'intelligenza artificiale e la produzione

Il cloud di settore Autodesk Fusion segnerà l'inizio di una nuova era di dati connessi e strumenti di collaborazione per la progettazione e la realizzazione di qualsiasi idea.

Il progetto Bernini di Autodesk

Attività di ricerca volta all'ampliamento delle competenze sull'IA

Autodesk AI Lab è il più importante centro al mondo impegnato a pubblicare studi inediti, sottoposti a revisione da colleghi, sui modelli di IA generativa addestrati per la geometria CAD. Il nostro team globale di ricercatori lavora con grande impegno per far progredire la ricerca di base e la ricerca applicata sull'intelligenza artificiale.

Cosa pensano davvero dell'IA i leader del Design & Make?

Report 2025 State of Design and Make

L'entusiasmo per l'IA si scontra la realtà

Come rileva la nostra ricerca globale 2025 State of Design & Make, il sentiment generale nei confronti dell'IA è in calo. Si tratta di un fenomeno tipico di tutte le innovazioni tecnologiche, che suscitano entusiasmo fino al momento in cui i leader non si trovano a gestirne concretamente l'implementazione, a riscontrare costanti lacune nelle competenze tecniche e a scoprire i limiti della tecnologia attuale. Nonostante queste complessità, la maggior parte dei leader afferma che nei prossimi anni aumenterà gli investimenti nell'intelligenza artificiale.

Informazioni approfondite: le ultime novità delle tecnologie emergenti

IA nella produzione

Design and Make di Autodesk

IA nella produzione: stabilimenti industriali più intelligenti ed efficienti

Grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale, gli stabilimenti industriali diventeranno più semplici, intelligenti e dotati di sensori. Scopri perché questa tecnologia è importante per il futuro della produzione.

Leggi l'articolo (inglese)
Autodesk Fusion e i suoi partner promuovono lo sviluppo del settore

Blog di Autodesk Fusion

Come Autodesk Fusion e i suoi partner promuovono lo sviluppo del settore

Grazie alla collaborazione con aziende leader del settore e all'integrazione di sofisticate soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, Autodesk Fusion sta rivoluzionando le modalità di progettazione e realizzazione dei prodotti.

 

Leggi l'articolo (inglese)
Kia Global Design scopre i vantaggi dell'IA generativa

Design and Make di Autodesk

Kia Global Design scopre i vantaggi dell'IA generativa per la progettazione automobilistica

Grazie all'intelligenza artificiale generativa, i progettisti di Kia Global Design possono accelerare la fase di ideazione, le iniziative per l'innovazione e quindi il passaggio dei progetti dal concetto iniziale alla forma definitiva.

Leggi la storia (inglese)

Soluzioni Autodesk Fusion AI per la produzione

Autodesk Fusion

Software CAD/CAM/CAE/PBC 3D basato sul cloud per la progettazione di prodotti.

Dettagli del prodotto
Fusion per la produzione

Potenzia le tue funzionalità di produzione avanzate

Dettagli del prodotto
Alias

Software di industrial design per lo schizzo, la modellazione concettuale, la creazione di superfici e la visualizzazione. Disponibile come Alias Concept, Surface, Design e AutoStudio

Dettagli del prodotto

Domande frequenti sull'IA nella produzione

Quali sono le applicazioni comuni dell'IA nella produzione?

 L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per lo sviluppo dei prodotti, la manutenzione predittiva, il controllo della qualità e molto altro. Può essere utilizzata anche per creare gemelli digitali di entità fisiche per test e miglioramenti.

In che modo l'IA influenza la produzione e l'efficienza?

L'intelligenza artificiale è in grado di migliorare la velocità, la precisione e il controllo della qualità nella produzione. Può anche portare alla creazione di fabbriche completamente autonome gestite dai sistemi di IA che dirigono linee di produzione robotica.

Quali sono i casi di utilizzo pratico dell'IA nella produzione?

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per la manutenzione predittiva, il monitoraggio degli eventi generati dai macchinari e molto altro. Può anche favorire l'aumento dei ricavi, la riduzione dei costi di conversione, nonché il miglioramento del servizio clienti e della qualità.

L'IA può prevedere i problemi prima che si verifichino?

Sì, l'intelligenza artificiale può identificare e correggere i possibili errori dei prodotti prima che si presentino.

Quali sono le funzionalità basate sull'IA attualmente disponibili in Autodesk Fusion?

In Autodesk Fusion, le funzionalità basate su Autodesk AI includono l'automazione del processo di disegno, l'AutoConstrain e la progettazione generativa.


L'automazione del processo di disegno in Autodesk Fusion semplifica la creazione dei disegni di produzione 2D grazie alla generazione automatica di viste, quote e annotazioni. Questo approccio consente di risparmiare tempo, ridurre gli errori e migliorare la precisione dalla progettazione alla produzione.

Lo strumento AutoConstrain di Autodesk Fusion applica automaticamente i vincoli geometrici necessari, in modo da migliorare l'efficienza della progettazione, garantire la massima precisione e ridurre le regolazioni manuali. questa funzionalità semplifica il processo di disegno, migliora la coerenza e velocizza le iterazioni progettuali.

La progettazione generativa di Autodesk Fusion sfrutta algoritmi basati sull'IA per esplorare soluzioni progettuali ottimizzate. Questo approccio consente di ridurre l'utilizzo dei materiali, migliorare le prestazioni e accelerare l'innovazione, rispettando i vincoli ingegneristici e i requisiti di produzione.

Cosa fa Autodesk per garantire l'uso responsabile ed etico dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico (ML)?

Alcune funzionalità di Autodesk AI non si basano sull'apprendimento automatico e pertanto non richiedono dati per l'addestramento dei modelli sottostanti. Se una funzionalità di intelligenza artificiale richiede dati per l'addestramento, Autodesk utilizza fonti di dati diverse, a seconda del tipo di funzionalità. Per verificare se una funzionalità di Autodesk AI si basa sull'apprendimento automatico e per ulteriori informazioni sulle fonti di dati utilizzate per l'addestramento, consulta la scheda per la trasparenza dell'IA, disponibile nella sezione "IA affidabile" di Autodesk Trust Center. Nota: ulteriori schede per la trasparenza saranno disponibili a breve.

Più domande frequenti