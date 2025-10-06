IA nella produzione

L'intelligenza artificiale ha un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale del settore manifatturiero, perché rende le operazioni più veloci ed efficienti. Oltre ad automatizzare le attività ripetitive, migliora la qualità dei progetti e semplifica i processi di produzione consentendo di risparmiare tempo e denaro. Ad esempio, l'IA può rendere automatiche le attività CAM (Computer-Aided Manufacturing) in modo da ridurre gli errori e accelerare i tempi di produzione. Inoltre, può essere utilizzata nel settore automobilistico per ottimizzare in modo automatico l'aerodinamica e l'integrità strutturale di un veicolo e rispettare al contempo i requisiti estetici e funzionali. In questo modo, gli ingegneri e i progettisti non devono più dedicare tempo alle incombenze ripetitive e possono concentrarsi sull'innovazione, accelerando il lancio di prodotti nuovi e migliorati.