IA nella produzione

In Autodesk Fusion, le funzionalità basate su Autodesk AI includono l'automazione del processo di disegno, l'AutoConstrain e la progettazione generativa.
L'automazione del processo di disegno in Autodesk Fusion semplifica la creazione dei disegni di produzione 2D grazie alla generazione automatica di viste, quote e annotazioni. Questo approccio consente di risparmiare tempo, ridurre gli errori e migliorare la precisione dalla progettazione alla produzione.
Lo strumento AutoConstrain di Autodesk Fusion applica automaticamente i vincoli geometrici necessari, in modo da migliorare l'efficienza della progettazione, garantire la massima precisione e ridurre le regolazioni manuali. questa funzionalità semplifica il processo di disegno, migliora la coerenza e velocizza le iterazioni progettuali.
La progettazione generativa di Autodesk Fusion sfrutta algoritmi basati sull'IA per esplorare soluzioni progettuali ottimizzate. Questo approccio consente di ridurre l'utilizzo dei materiali, migliorare le prestazioni e accelerare l'innovazione, rispettando i vincoli ingegneristici e i requisiti di produzione.