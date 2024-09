La richiesta di nuove modalità di progettazione e creazione è in aumento. Ai nostri clienti viene chiesto di produrre in modo più rapido e sostenibile, a costi inferiori e garantendo una qualità superiore. I nostri progressi nel campo dell'intelligenza artificiale consentono di gestire queste richieste, non solo aumentando la produttività, ma anche offrendo strumenti con cui spingersi oltre i limiti del possibile. Investiamo nell'intelligenza artificiale da più di dieci anni. Oggi, grazie ad Autodesk AI puoi migliorare l'esplorazione e la risoluzione creativa dei problemi, automatizzare le attività noiose e ripetitive e fornire a singoli utenti e team l'accesso a potenti strumenti di analisi con cui prendere decisioni informate.