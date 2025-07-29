La produzione basata sull'IA inizia con Autodesk Fusion

Utilizza nella tua azienda gli agili strumenti basati sull'IA e l'automazione integrati in Fusion, per adattarti rapidamente ai cambiamenti del mercato e soddisfare le richieste dei clienti.

Le aziende leader del settore stanno superando i limiti della produzione intelligente

Accelera la produzione con l'automazione intelligente

Sfrutta tutto il potenziale dell'IA per aumentare la produttività in ogni fase del tuo percorso di sviluppo del prodotto. Fusion collega i dati dalla progettazione alla produzione, integrando IA e automazione per semplificare i workflow, eliminare le attività ripetitive e accelerare il processo decisionale.

Con Fusion, l'IA non è un semplice componente aggiuntivo, ma è integrata in una piattaforma unificata che comprende CAD, CAM, CAE, PCB e PDM. Grazie all’automazione intelligente e agli approfondimenti basati sui dati, puoi innovare più rapidamente, ridurre il lavoro manuale e concentrarti sulla crescita strategica.

Accogli il futuro della produzione e porta la tua azienda a nuovi livelli con Autodesk Fusion.

Affidati ad una tecnologia che mette al primo posto le vere priorità della tua azienda

Promuovi l'innovazione e aumenta la produttività

Gli strumenti di intelligenza artificiale e automazione eliminano le attività ripetitive, semplificano la produzione e migliorano l'efficienza consentendo al tuo team di concentrarsi su innovazione e crescita.

Ottieni informazioni strategiche e migliora la qualità dei tuoi prodotti

Analizza grandi quantità di dati per individuare tendenze, prevedere risultati, prendere decisioni basate sui dati, rilevare errori e migliorare la qualità dei prodotti.

Promuovi la crescita e gestisci facilmente il cambiamento

Dati connessi e workflow unificati migliorano l'agilità. Adattati rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle richieste dei clienti, cogliendo al tempo stesso nuove opportunità.

Strumenti di IA e automazione per trasformare la tua azienda

Semplifica la creazione di disegni tecnici

 

Le funzionalità di IA di Fusion generano automaticamente disegni 2D, essenziali per la produzione e la documentazione.

 

Elimina le attività ripetitive necessarie per documentare il progetto, riducendo gli errori e accelerando i workflow.

Per saperne di più (inglese)
La distinta componenti in Autodesk Fusion offre strumenti aggiuntivi per la collaborazione e la condivisione delle informazioni sui prodotti tra ingegneri e chi utilizza dati tecnici, a monte e a valle.

Semplifica il processo di schizzo

 

AutoConstrain utilizza l'IA per semplificare la creazione di schizzi definendo automaticamente la geometria in qualsiasi fase del progetto.

 

Puoi individuare quote o vincoli mancanti, aggiungere rapidamente nuovi dettagli o creare schizzi da zero, assicurandoti in ogni momento che gli schizzi siano completamente definiti. 

Per saperne di più (inglese)
Le configurazioni di Autodesk Fusion consentono di prendere decisioni basate sui dati, riducendo i tempi di prototipazione e produzione e accelerando la commercializzazione.

Consenti una rapida esplorazione del progetto

 

La modellazione automatica in Fusion offre alternative di progettazione modificabili, con un input minimo, in pochi minuti.

 

Esplora rapidamente nuovi concetti, valuta il consolidamento delle parti e sviluppa connessioni complesse all'interno di un sistema.  Le funzionalità completamente modificabili consentono di controllare ogni fase dell'evoluzione del progetto.  

Per saperne di più (inglese)
Autodesk Fusion for Manufacturing è il miglior strumento sul mercato per gestire macchine CNC a 3, 4 e 5 assi con automazione e precisione avanzate.

Esplora una vasta gamma di possibilità progettuali

 

Scopri opzioni di progettazione che altrimenti non sarebbero state prese in considerazione per realizzare soluzioni più efficienti e creative.

 

Semplifica il processo di progettazione, riduci i costi e migliora la qualità e le prestazioni complessive del prodotto.

Per saperne di più

Genera percorsi utensile in pochi minuti

 

Il modulo aggiuntivo CloudNC CAM Assist Automation per Fusion consente di convertire in pochi secondi i modelli 3D di componenti a 3 assi in strategie di lavorazione, automatizzando le attività di programmazione CAM ripetitive.

 

Funziona come un co-pilota fornendo quasi istantaneamente strategie e stime che prima richiedevano ore o giorni.

Per saperne di più (inglese)

Estendi ulteriormente le funzionalità di IA con i nostri partner di produzione

Piani e prezzi

Opzioni di acquisto flessibili per soddisfare le esigenze attuali e future della tua azienda.

FUNZIONALITÀ DI BASE

Autodesk Fusion

Funzionalità cloud principali CAM, CAE, PCB e PDM integrate, ideali per progettisti, ingegneri, macchinisti e team che lavorano durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.

 

Include:

  • Integrazione perfetta di CAD e CAM
  • Collaborazione in tempo reale tra i team
  • Progettazione di PCB insieme alla creazione di parti meccaniche
  • Automazione dei disegni e configurazioni dei progetti

Prova Autodesk Fusion gratuitamente per 30 giorni

 

 /anno (€ 64/mese, fatturazione annuale)

AGGIUNGI AUTODESK FUSION AL CARRELLO

FUNZIONALITÀ DI PRODUZIONE AVANZATE

Autodesk Fusion for Manufacturing

Strumenti CAD+CAM avanzati per produttori, macchinisti, ingegneri e team che necessitano di soluzioni CAM precise e ad alte prestazioni.

 

 

Include funzionalità di produzione avanzate:

  • Lavorazione meccanica completa da 2D a 5 assi
  • Taglio, fresatura, tornitura e tornitura-fresatura
  • Automazione della produzione
  • Ispezione di parti e punti di indagine
  • Postprocessori gratuiti e modificabili

 

 /anno (€ 190/mese, fatturazione annuale)

PER SAPERNE DI PIÙ

FUNZIONALITÀ DI PROGETTAZIONE AVANZATE

Autodesk Fusion for Design

Potenti strumenti di progettazione, simulazione e gestione del ciclo di vita per ingegneri, progettisti e team che lavorano su progetti complessi e ad alte prestazioni.

 

 

Oltre il CAD con strumenti di progettazione avanzati:

  • 10 tipi di simulazione aggiuntivi
  • Tecnologia di progettazione generativa
  • Funzionalità avanzate di modifica di mesh e creazione di superfici
  • Regole plastiche aggiuntive per i progetti
  • Gestione integrata del ciclo di vita

 

 /anno (€ 203/mese, fatturazione annuale)

PER SAPERNE DI PIÙ