Non è previsto alcun cambiamento immediato per i nostri clienti, che potranno continuare a utilizzare i servizi di Autodesk e a trasferire i dati tra Unione Europea e Stati Uniti, in seguito alla sentenza Schrems II della Corte di giustizia dell'Unione Europea. In tale causa la Corte ha invalidato il Privacy Shield tra Unione Europea e Stati Uniti e ha confermato l'uso delle clausole contrattuali standard (SCC) per i trasferimenti di dati personali dall'Unione Europea ad altri paesi. Per ulteriori informazioni, vedere le domande frequenti.

Per richiedere una copia del nostro DPA più recente, tornate alla sezione "Note legali". Per ulteriori informazioni, vedere le domande frequenti e il report sulla trasparenza di Autodesk più recente.