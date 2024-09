consegna digitale dei progetti.

La consegna tradizionale dei progetti mantiene in genere le discipline e le attività in silos di dati separati. Gli architetti e gli ingegneri utilizzano applicazioni distinte. Le informazioni passano a cascata ai costruttori e agli imprenditori che trasformano i piani in realtà. Gli errori che non sono stati corretti durante la pianificazione si manifestano in cantiere bloccando i lavori e causando molti ordini di modifica e riprogettazioni. Anche le revisioni, le approvazioni e la gestione dei documenti vengono implementate in silos separati.

Rispetto alla consegna tradizionale dei progetti, la consegna integrata dei progetti è molto più collaborativa ed efficiente. Il metodo fornisce una definizione comune di successo del progetto per tutti i soggetti coinvolti, crea una visione condivisa dei rischi e dei benefici e consente ai team di progetto di lavorare in parallelo anziché in sequenza.