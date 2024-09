La progettazione elettronica sta sviluppando e integrando componenti elettronici per ottenere le funzionalità o le prestazioni desiderate in un prodotto o in un sistema. Questo processo include la ricerca, la creazione di schemi, la progettazione di schede a circuito stampato (inglese) (PCB) e la creazione di prototipi (inglese) per testare e ottimizzare il progetto.

La progettazione elettronica è un componente fondamentale del processo di sviluppo del prodotto, che richiede una combinazione di conoscenze tecniche, creatività e capacità di risoluzione dei problemi. La progettazione elettronica è fondamentale in vari settori, tra cui l'elettronica di consumo, i dispositivi medici, le telecomunicazioni, l'industria automobilistica e aerospaziale e molti altri. Richiede competenze in materia di teoria dei circuiti, componenti elettronici, elaborazione dei segnali e compatibilità elettromagnetica (EMC). Oltre a considerazioni relative al consumo energetico, alle dimensioni e ai vincoli di spesa per assicurarsi che il prodotto finale soddisfi gli standard e le normative necessarie.