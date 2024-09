Il software Autodesk Fusion with PowerInspect viene utilizzato dai produttori per monitorare e controllare la qualità delle parti prodotte, nonché da ispettori e ingegneri addetti al controllo della qualità per ispezionare le parti. Gli operatori di macchine CNC che effettuano la verifica sulla macchina utilizzano il software PowerInspect anche per la configurazione e la misurazione delle parti per garantire che le parti vengano prodotte in base alle specifiche ed entro i limiti di tolleranza.