Technica International | Testimonianze dei clienti | Autodesk

La trasformazione di Technica International è cominciata all'inizio del 2020, quando l'azienda ha acquistato un'ampia gamma di soluzioni da Autodesk, tra cui la Product Design & Manufacturing Collection. Dopo diversi mesi di esperienza, l'azienda sta iniziando a realizzare il rendimento del capitale investito.

"Abbiamo scelto Autodesk perché è un marchio molto conosciuto e affidabile", afferma Hani. "Quando abbiamo preso in considerazione la Product Design & Manufacturing Collection, ci siamo resi conto che poteva integrare tutti i nostri processi." Era l'ideale per soddisfare tutte le nostre esigenze e includeva già tutto ciò che ci serviva. Ad esempio, non abbiamo dovuto fare nulla per inserire AutoCAD Electrical perché era già integrato in Inventor. Tutti i prodotti si sono rivelati facili da implementare e molto semplici da usare."

Alla fine, Technica International ha scelto Autodesk rispetto ad altre offerte competitive e convincenti perché offriva un pacchetto completo. "Il servizio e l'assistenza forniti da Autodesk sono ottimi", afferma Hani. "Non ce ne siamo resi conto subito. Ma se si invia una richiesta o un ticket di supporto, si ottiene una risposta entro 24 ore. Questo è un aspetto molto positivo."