Technica International | Testimonianze dei clienti | Autodesk

TECHNICA INTERNATIONAL
Un'azienda che progetta sistemi di gestione automatizzata dei prodotti adotta una raccolta integrata di soluzioni Autodesk per migliorare notevolmente l'efficienza e dedicare più tempo all'innovazione
Technica International progetta, costruisce e installa complessi sistemi di gestione e automazione dei prodotti per una vasta gamma di settori, tra cui alimenti, bevande, carta, imballaggi, prodotti chimici e farmaceutici. Nell'ambito di un ambizioso piano di crescita, l'azienda ha scelto la Product Design & Manufacturing Collection per trasformare i tradizionali processi manuali in workflow più snelli, connessi e automatizzati.
L'azienda ha ottenuto grandi risultati in termini di efficienza, migliorando la produttività dal 50% al 1600% in alcune applicazioni.
Tutti i prodotti che possono essere mangiati, bevuti, aperti o assunti come medicine molto probabilmente sono stati lavorati in una fabbrica da complessi sistemi di automazione e gestione. Technica International è uno dei principali fornitori al mondo di questi sistemi, che combinano trasportatori, respingenti, movimentazione di pallet e casse, imballaggi, nonché attrezzature per il carico dei camion.
Con sede a Bickfaya, in Libano, Technica International progetta e produce questi sistemi dal 1982 fornendoli ad una vasta gamma di settori in tutto il mondo. In qualità di fornitore di soluzioni e integratore di linee end-to-end, la società Technica International ha principalmente esperienza nel cuore della catena di produzione. L'azienda in rapida crescita ha definito nel 2020 obiettivi abbastanza ambiziosi nell'ambito di un piano per snellire la produzione rendendola più digitale e più efficiente. Technica International ha quindi riconsiderato i workflow e le tecnologie che utilizzava da decenni.
Sistema di imballaggio creato da Technica International. Immagine per gentile concessione di Technica International.
"La sfida principale era costituita dal fatto che gli strumenti che utilizzavamo non erano integrati", afferma Assad Hani, analista aziendale, che guida il progetto "Go Lean, Go Digital, Go Global". "In altre parole, ogni reparto lavorava per conto proprio. Ciò significa che i dati fondamentali non sempre venivano trasferiti nel modo giusto. Spesso venivano trasferiti con fogli di calcolo che rendevano difficile il controllo delle versioni."
Ad esempio, se un membro del team di produzione estraeva per errore una versione precedente di un progetto di prodotto, si rendeva necessaria una grande quantità di rilavorazioni. Senza un processo unico per il controllo delle informazioni di progettazione e produzione, il coordinamento tra i team non funzionava in modo ottimale.
La trasformazione di Technica International è cominciata all'inizio del 2020, quando l'azienda ha acquistato un'ampia gamma di soluzioni da Autodesk, tra cui la Product Design & Manufacturing Collection. Dopo diversi mesi di esperienza, l'azienda sta iniziando a realizzare il rendimento del capitale investito.
"Abbiamo scelto Autodesk perché è un marchio molto conosciuto e affidabile", afferma Hani. "Quando abbiamo preso in considerazione la Product Design & Manufacturing Collection, ci siamo resi conto che poteva integrare tutti i nostri processi." Era l'ideale per soddisfare tutte le nostre esigenze e includeva già tutto ciò che ci serviva. Ad esempio, non abbiamo dovuto fare nulla per inserire AutoCAD Electrical perché era già integrato in Inventor. Tutti i prodotti si sono rivelati facili da implementare e molto semplici da usare."
Alla fine, Technica International ha scelto Autodesk rispetto ad altre offerte competitive e convincenti perché offriva un pacchetto completo. "Il servizio e l'assistenza forniti da Autodesk sono ottimi", afferma Hani. "Non ce ne siamo resi conto subito. Ma se si invia una richiesta o un ticket di supporto, si ottiene una risposta entro 24 ore. Questo è un aspetto molto positivo."
Prima di passare alla Product Design & Manufacturing Collection, Technica International seguiva un workflow tradizionale in cui i team tecnici commerciali creavano layout 2D mentre chiudevano il lavoro con il cliente. Il team di ingegneria meccanica creava progetti 3D basati su questi layout, mentre il team di ingegneria elettrica progettava parallelamente i sistemi di controllo.
"Dovevamo ricominciare da zero ogni volta che passavamo dal disegno 2D del team delle vendite al modello 3D", spiega Hani. "Il team di progetto doveva ricreare l'intero layout in 3D. Era un lavoro molto ripetitivo."
Oggi, il processo inizia con Autodesk Factory Design Utilities, che il team di Technica International utilizza per ottimizzare le linee di produzione e il layout delle attrezzature presso le sedi dei clienti, tenendo conto dei vincoli della struttura e delle attrezzature esistenti.
"Ora il nostro lavoro è molto più facile perché stiamo creando una libreria di fabbriche", afferma Hani. "Basta prendere la rappresentazione meccanica 2D dalla libreria, inserirla nel disegno di layout, completare la configurazione e sincronizzare tutto in 3D. Durante questi passaggi non viene perso nulla del nostro lavoro, quindi possiamo rispettare le scadenze più velocemente."
Lavorare su modelli 2D e 3D con Factory Design Utilities. Immagine per gentile concessione di Technica International.
Un altro esempio dell'impatto di un set di soluzioni integrate si ha quando il team di ingegneria elettrica specifica i controlli, i sensori e i quadri elettrici per il sistema. In precedenza, i team di ingegneria meccanica ed elettrica lavoravano in silos separati ed era difficile rimanere aggiornati sulle modifiche. Se il team di ingegneria elettrica aggiungeva componenti in un pannello, il team di ingegneria meccanica poteva non avere il cablaggio giusto per supportarlo. Ora entrambi i team lavorano sullo stesso layout 3D in Inventor.
L'integrazione semplifica notevolmente anche l'automazione del workflow. Technica International era solita ottimizzare il layout delle apparecchiature prevalentemente con calcoli eseguiti manualmente in fogli di calcolo configurati con formule personalizzate. Ciò significa che ogni volta che il layout cambiava, il foglio di calcolo doveva essere modificato di conseguenza per ottenere i nuovi calcoli. Ora i dati vengono importati in AutoCAD direttamente da Autodesk Process Analysis 360 in modo automatico.
L'utilizzo di soluzioni integrate come la Product Design & Manufacturing Collection ci consente di dimezzare i tempi di progettazione," spiega Hani. "Non ripetendo il lavoro, possiamo risparmiare molto tempo. Con i progetti standard che utilizzano componenti della libreria, possiamo ridurre al minimo anche i tempi di ingegnerizzazione. Stiamo inoltre eliminando il rischio di dover perdere tempo a correggere gli errori perché utilizziamo solo dati precisi."
La semplificazione della collaborazione si estende anche ai clienti di Technica International. L'azienda ha iniziato ad utilizzare le viste condivise durante il lockdown del periodo della pandemia, consentendo ai team di ingegneri di lavorare da casa senza alcuna perdita di produttività. Si sono rapidamente resi conto che questo strumento poteva risolvere il problema noto della condivisione di file di progettazione molto grandi con i clienti.
"Abbiamo sempre avuto problemi a condividere i disegni, a creare screenshot e quindi a caricare file di grandi dimensioni e a chiedere ai clienti di scaricare un software speciale per poterli esaminare", spiega Hani. "Ora è sufficiente inviare loro un collegamento tramite e-mail che consente di accedere ai progetti e ai disegni con estrema facilità. Possono anche aggiungere i loro commenti. È un modo completamente nuovo di confrontarsi e collaborare."
All'interno dell'azienda, Fusion per i team consentirà presto ai gruppi di ingegneri di collaborare in modo ancora più efficace rispetto alle viste condivise. Hani prevede che la piattaforma sicura e basata sul cloud renderà più facile per più team lavorare insieme allo stesso progetto mantenendo la possibilità di controllare quali utenti possono accedere ai dati. In effetti, Technica International sta già utilizzando Fusion 360 e ha iniziato il processo per consentire agli ingegneri del settore di ricerca e sviluppo di innovare e iterare i concetti più rapidamente.
"Fusion 360 consentirà ai team di innovazione di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio senza perdere troppo tempo per raccogliere e preparare i dati", spiega Hani.
Progetto di Technica International per Pepsi Jordan. Immagine per gentile concessione di Technica International.
Per migliorare la produttività in fase di produzione, Technica International sta sfruttando gli strumenti iLogic di Autodesk Inventor per semplificare il passaggio dall'ingegnerizzazione alla produzione. Nel workflow precedente, i responsabili della produzione dovevano scrivere manualmente le istruzioni per gli operatori, ad esempio come tagliare determinati profili di lamiera o quante pieghe incorporare. Ora queste istruzioni vengono estratte automaticamente dal modello 3D utilizzando le regole di iLogic.
"È stata una trasformazione notevole", afferma Samer Bou Karam, Senior Research and Development Engineer. "In precedenza, tutte le operazioni venivano eseguite separatamente. Ora possiamo estrarre le feature necessarie per la produzione, che si tratti della quantità di eccedenza da utilizzare nel nesting o del numero di fori. Mentre lavoriamo, verifichiamo i requisiti di produzione e li integriamo nelle regole di iLogic, quindi utilizziamo i trigger di eventi per produrre il set finale di istruzioni per la produzione."
Il team utilizza il Centro contenuti anche per automatizzare la creazione dei numeri di parte per le nuove parti e per estrarre la distinta componenti e garantire la disponibilità di tutte le parti necessarie. "Abbiamo fatto un po' di conti e il risparmio di tempo per i nostri ingegneri con queste nuove soluzioni è di circa il 1600%", afferma Cyril Haddad, Digital Manager. "Un'attività che prima richiedeva 16 ore adesso può essere eseguita in un'ora."
Il team di ingegneria elettrica sta adottando un approccio simile, estraendo i dettagli dai modelli 3D per creare automaticamente un catalogo di componenti.
Parti del Centro contenuti da utilizzare con iLogic nelle configurazioni, con parametri personalizzati e creazione automatica della numerazione delle parti. Immagine per gentile concessione di Technica International.
"Abbiamo creato una libreria di tutti i nostri componenti standard in Autodesk AutoCAD", spiega Eliane Jeitani, Electrical Design Engineer. "Include tutte le specifiche e i collegamenti ai layout dei pannelli e ai singoli componenti 3D in Inventor. Abbiamo a portata di mano tutte le informazioni su qualsiasi componente e possiamo ricavarne un'ampia gamma di report e distinte componenti. Il nostro obiettivo è raggiungere il punto in cui i nostri disegni elettrici vengono creati automaticamente, con un semplice clic."
L'utilizzo di soluzioni integrate come la Product Design & Manufacturing Collection ci consente di dimezzare i tempi di progettazione," spiega Hani. "Non ripetendo il lavoro, possiamo risparmiare molto tempo. Con i progetti standard che utilizzano componenti della libreria, possiamo ridurre al minimo anche i tempi di ingegnerizzazione. Stiamo inoltre eliminando il rischio di dover perdere tempo a correggere gli errori perché utilizziamo solo dati precisi."
-Assaad Hani, Business Analyst, Technica International
Technica International sta facendo passi da gigante nell'efficienza complessiva, dalla progettazione all'ingegnerizzazione, dalla produzione al servizio clienti. Allo stesso tempo, l'azienda è determinata a spingersi oltre con queste nuove soluzioni per diventare ancora più competitiva.
"La cosa positiva è che stiamo già realizzando il rendimento del capitale investito", afferma Bou Karam. "Se proviamo un approccio e constatiamo che non offre alcun beneficio, subito dopo ne proviamo un altro che invece si rivela proficuo. E molto presto il guadagno è incrementale. In ogni caso, stiamo liberando tempo per i nostri team. Se un'attività richiedeva due o tre giorni, ora ne basta uno. I team hanno più tempo per concentrarsi su ciò che conta di più per loro, che sia l'ingegnerizzazione o l'innovazione."
Il team di installazione di Technica International. Immagine per gentile concessione di Technica International.
La Product Design & Manufacturing Collection è un set integrato di applicazioni professionali che collegano tutti i soggetti coinvolti, dalla fase di ideazione alla produzione, mediante strumenti condivisi che velocizzano il processo di sviluppo del prodotto. La Collection consente di realizzare le idee più ambiziose, collaborare in modo efficiente, automatizzare le attività improduttive ed esplorare un numero superiore di opzioni di progettazione rispetto al passato.