Design Review è il software di visualizzazione CAD che consente di visualizzare, annotare, stampare e rilevare le modifiche in file 2D e 3D. È gratuito e non necessita del software di progettazione originale. Consente di lavorare con una grande varietà di formati di file, tra cui: DWF, DWFx, DWG e DXF (richiede l'installazione del software gratuito DWG TrueView); Adobe PDF, nonché diversi tipi di file di immagine, come .bmp, .jpg, .gif, .pcx, .pct, .png, .rlc, .tga, .tif, .mil, .cal e altri ancora.