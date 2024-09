Moldflow Adviser fornisce informazioni sulla fattibilità e feedback direzionali per i progetti di parti e stampi di materiali termoplastici tramite risultati generici relativi al flusso dei materiali, al raffreddamento degli stampi e alla deformazione delle parti.

Moldflow Insight fornisce risultati dettagliati sul flusso dei materiali, sul raffreddamento e sulla deformazione per i processi di stampaggio a iniezione e a compressione. Moldflow Insight offre un controllo aggiuntivo di materiali, macchine, stampi e processi.

L'automazione con script/API velocizza la configurazione e le funzionalità di post-elaborazione. Sono supportati i materiali termoplastici e termoindurenti, insieme alla personalizzazione dei materiali per inserti di parti e inserti di stampi. Sono disponibili metodi di stampaggio avanzati, come lo stampaggio a iniezione assistito dal gas, lo stampaggio a inietto-compressione, lo stampaggio a coiniezione, lo stampaggio a iniezione microcellulare e molti altri, tra cui potrai individuare la soluzione migliore per la parte. Moldflow Insight dispone inoltre di una personalizzazione avanzata del processo, che include la possibilità di selezionare la macchina di stampaggio, specificare i punti di iniezione a valvola, regolare i materiali dello stampo, risolvere uno studio DOE (Design of Experiments) o parametrico e molto altro.