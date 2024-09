Rokion progetta e produce veicoli elettrici a batteria per il settore minerario, ma non i soliti veicoli elettrici a batteria. Questi veicoli speciali sono unici sul mercato perché, fin dall'inizio, vengono progettati da zero come veicoli elettrici a batteria, mentre la maggior parte dei concorrenti si concentra sulla riqualificazione dei veicoli diesel con batterie. Questa progettazione "da zero" conferisce ai veicoli Rokion vantaggi distintivi in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza.

Per gestire il processo agevolmente e commercializzare i prodotti nel modo più efficiente possibile, l'azienda si affida alla Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, che include Inventor, AutoCAD e Vault per la gestione dei dati in tutta l'azienda.