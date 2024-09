Autodesk Fusion with Netfabb è uno strumento software di produzione additiva utilizzato per la preparazione, la correzione, il sezionamento, la generazione di percorsi utensile, la simulazione della produzione additiva e molto altro. È possibile utilizzare Netfabb per automatizzare i processi di produzione additiva, organizzare e nidificare le parti per creare packing di costruzione, correggere i dati delle mesh per prepararli alla produzione e realizzare forme reticolari adattive personalizzate. Autodesk Fusion with Netfabb è uno strumento ideale per qualsiasi workflow di produzione additiva di livello industriale, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.