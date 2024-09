Software di progettazione CAD

Nella progettazione CAD vengono utilizzati i formati di file .DWG e .DXF nativi di AutoCAD, ma esistono alcune differenze tra i due tipi di file di immagine vettoriale. La differenza principale è che i file DWG (acronimo di DraWinG) in precedenza funzionavano solo con AutoCAD di Autodesk, mentre il formato .DXF (acronimo di Drawing Exchange/interchange Format) è stato sviluppato per consentire ad altri programmi CAD di aprire e utilizzare le informazioni contenute nel file di disegno. Ora esistono diversi programmi gratuiti in grado di aprire i file DWG.

Alcuni programmi CAD possono importare i file .DXF, ma non i file .DWG. Per gli utenti CAD che non utilizzano AutoCAD, i file .DXF offrono il vantaggio di poter essere aperti e utilizzati in altri programmi CAD, a differenza dei file DWG.

Le possibili limitazioni del formato DXF rispetto al formato DWG sono:

I file DWG conservano tutti i layer, i colori, gli spessori delle linee e i riferimenti esterni dei disegni, mentre i file DXF conservano solo le linee, le quote e il testo.

DXF è un formato di testo ACSII, mentre DWG è un file binario. Pertanto, le dimensioni di un file DXF sono in genere molto più grandi di quelle di un file DWG.

I vantaggi dell'utilizzo dei file DWG sono numerosi, tra cui: