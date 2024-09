Autodesk AutoCAD Web, in precedenza noto come app AutoCAD Web e app AutoCAD Mobile, viene utilizzato per accedere ai principali comandi di Autodesk AutoCAD per la modifica e la generazione di progetti di base, per la collaborazione con altri utenti, per l'aggiunta di note di modifica e note di revisione senza modificare un disegno desktop esistente e per l'accesso ai file CAD nel cloud. Per ulteriori informazioni, vedi l'elenco completo delle domande frequenti.