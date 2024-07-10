CREAZIONE DI PROGETTI 2D/3D

Software di creazione delle piante dei piani

I migliori progetti di architettura iniziano sempre con una pianta del piano. Realizza progetti innovativi con il software Autodesk leader di settore per la creazione delle piante dei piani.

Rendering di una pianta del piano creato con il software di creazione delle piante dei piani

Il rendering delle piante dei piani come questo consentono ad architetti, ingegneri e costruttori di mostrare le relazioni spaziali e pianificare i progetti.

Che cos'è il software di creazione delle piante dei piani?

Con il software di creazione delle piante dei piani, è possibile creare il disegno tecnico di un locale, un'abitazione o un edificio commerciale, ad esempio un ufficio o un ristorante. La pianta del piano, che può essere rappresentata in 2D o 3D, illustra la relazione spaziale tra locali, vani ed elementi come finestre, porte e arredi. Le piante dei piani sono fondamentali per qualsiasi progetto architettonico. Il software di creazione delle piante dei piani consente ad architetti, ingegneri e costruttori di realizzare le piante dei progetti futuri.

Visualizzazione del rendering della pianta del piano di un edificio per uffici

Questa visualizzazione renderizzata di un edificio per uffici consente agli esperti di avere una visione d'insieme del progetto.

Quali sono le applicazioni pratiche di una pianta del piano?

Una pianta del piano offre un'anteprima del progetto architettonico. Mostra come viene suddiviso lo spazio e indica le quote e le misurazioni dei diversi elementi, come porte e finestre. Tutte le persone coinvolte nel progetto hanno la possibilità di suggerire modifiche prima di passare alle fasi successive, ad esempio la progettazione dell'impianto elettrico e idraulico, delle strutture, del paesaggio e così via.

Pianta del piano della sala server

Questo rendering di una pianta del piano mostra i dettagli del progetto di una sala server. Immagine per gentile concessione di DLB Associates.

Qual è la differenza tra cianografie e piante dei piani?

Le cianografie sono disegni dettagliati a cui si fa riferimento per la costruzione di un elemento specifico. Possono includere molti tipi di disegni e diagrammi, come piante dei piani, prospetti e dettagli. Una pianta del piano offre una vista panoramica dell'interno della struttura, inclusa la posizione di muri, impianti e arredi.

Tipi di piante dei piani

Sono disponibili tipi diversi di piante dei piani a seconda delle esigenze.

Pianta del piano 3D

Pianta del piano 3D

Una pianta del piano 3D è una vista tridimensionale di un vano architettonico. Visualizzando una pianta del piano 3D, è possibile comprendere meglio le dimensioni, il layout e le proporzioni di un vano.

 

Pianta del piano tecnica

Pianta del piano tecnica

Le piante dei piani tecniche includono misurazioni e dettagli specifici che mostrano le relazioni tra i locali e gli altri vani in un progetto architettonico o di ingegneria edile. Sono disegnate in scala e in genere ogni disegno include un solo livello di una struttura.

 

Pianta del piano arredata

Pianta del piano arredata

Le piante dei piani arredate, più realistiche di altri tipi di piante, sono ideali per le presentazioni. Nei casi d'uso di architettura e ingegneria edile, mostrano quale sarà l'aspetto di un ambiente una volta inseriti nel vano mobili, lavelli e altri oggetti.

 

Vantaggi del software di creazione delle piante dei piani

Scopri alcuni dei vantaggi principali del software di creazione delle piante dei piani di Autodesk.

Visualizzazione e rendering 3D

Il software di creazione delle piante dei piani consente di creare rappresentazioni bidimensionali di spazi e idee di progettazione.  Oltre alla rappresentazione bidimensionale, questo software può offrire agli utenti una prospettiva tridimensionale realistica che illustra chiaramente le caratteristiche di uno schema di progettazione. I progettisti e i soggetti coinvolti possono utilizzare le piante dei piani per esplorare l'interazione degli elementi e ottenere informazioni sull'impatto visivo delle loro decisioni.

Personalizzazione delle piante dei piani

Il software di creazione delle piante dei piani migliora la precisione della progettazione consentendo agli utenti di visualizzare e valutare rapidamente diverse varianti di progetto, favorendo un processo di progettazione più dinamico e iterativo. È possibile utilizzare software come AutoCAD e Revit per creare, tenere traccia delle modifiche e convertire le piante dei piani in interi gruppi di documenti quando vengono apportate modifiche al progetto. Il software di creazione delle piante dei piani digitali semplifica il processo di integrazione dei requisiti di progetto, ad esempio il tipo di parete, l'altezza dei controsoffitti e i rapporti dell'area del pavimento (FAR) negli schemi di progettazione. 

Collaborazione nella progettazione delle piante dei piani

Il software di progettazione delle piante dei piani migliora la collaborazione ottimizzando i processi di revisione e annotazione, consentendo feedback in tempo reale e riducendo i problemi di comunicazione. La creazione di piante dei piani digitali migliora anche il coordinamento tra ingegneri MEP e ingegneri strutturali, permettendo di l'identificare precocemente interferenze e conflitti e creando le condizioni per realizzare il progetto in modo più conveniente.

Funzionalità del software di creazione delle piante dei piani

Scopri gli strumenti e le funzionalità più importanti del software di creazione delle piante dei piani di Autodesk.

Disegno 2D

Disegno 2D

AutoCAD consente a progettisti, architetti e ingegneri di creare in modo efficiente rappresentazioni bidimensionali dettagliate e precise. Permette di creare progetti che realizzano con precisione un'idea, garantendo un allineamento perfetto tra ogni singola linea, forma e quota. La suite di funzionalità di AutoCAD è in grado di soddisfare le esigenze di molti settori, dai disegni architettonici agli schemi tecnici. Il software AutoCAD è inoltre una piattaforma leader nella modellazione 3D, nota per la sua versatilità e la sua capacità di alternare senza problemi la progettazione 2D e quella 3D.

 

Modellazione 3D

Modellazione 3D

Autodesk Revit è uno strumento estremamente efficace che permette di creare piante dei piani e la relativa modellazione in 3D per produrre set di documenti completi con piante, sezioni e viste assonometriche. La modellazione parametrica garantisce la coerenza delle piante dei piani con la relativa documentazione di progetto e facilita gli aggiornamenti in tempo reale tra i modelli 3D associati. Revit supporta le funzionalità di Building Information Modeling (BIM) che migliorano la precisione e utilizzano visualizzazioni ricche di dati, favorendo un processo decisionale informato da parte dei team di progettazione e di progetto.

 

Integrazione dei dati CAD e BIM

Integrazione dei dati CAD e BIM

Il software BIM di Autodesk propone un ecosistema unificato in cui i professionisti possono collaborare ai progetti, garantendo coerenza e uniformità durante le fasi di progettazione e costruzione. Autodesk offre strumenti specifici per architetti, ingegneri, appaltatori e un'ampia gamma di discipline di progettazione e costruzione. Grazie all'interoperabilità tra le applicazioni della suite, il trasferimento dei dati di progetto avviene facilmente migliorando la collaborazione, riducendo al minimo gli errori e le rilavorazioni e aumentando i margini di profitto sulle ore fatturabili. 

 

Strumenti per le piante dei piani per dispositivi mobili

Strumenti per le piante dei piani per dispositivi mobili

Le applicazioni Autodesk per dispositivi mobili offrono ai professionisti della progettazione una maggiore flessibilità, consentendo di portare i progetti delle piante dei piani direttamente in cantiere. Progettisti e architetti possono accedere, rivedere e modificare le piante dei piani da dispositivi mobili, favorendo un workflow dinamico e agile. La nuova app AutoCAD per dispositivi mobili semplifica la comunicazione tra il cantiere e l'ufficio, mantenendo la continuità nei progetti delle piante dei piani e promuovendo efficienza e adattabilità.

 

Software di creazione delle piante dei piani di Autodesk

AutoCAD

Strumenti CAD 2D e 3D con informazioni più approfondite, automazioni AI e funzionalità di collaborazione. L'abbonamento include AutoCAD su desktop, Web, dispositivi mobili e sette set di strumenti specializzati.

AutoCAD LT

Strumento per il disegno e la documentazione CAD 2D leader del settore. L'abbonamento include AutoCAD LT per desktop, Web e dispositivi mobili.

Revit

Pianifica, progetta, costruisci e gestisci gli edifici con potenti strumenti per il BIM (Building Information Modeling).

Revit LT

Strumento BIM 3D semplificato per la creazione di documentazione e progetti architettonici 3D

Esempi di software di creazione delle piante dei piani

Scopri in che modo gli strumenti e il software Autodesk possono rendere più efficiente ogni fase della pianificazione e della progettazione delle piante dei piani.

Software di creazione delle piante dei piani per la progettazione di abitazioni

TIM CAMPBELL

Software di creazione delle piante dei piani per la progettazione di abitazioni

Il pluripremiato progettista Tim Campbell utilizza il software di creazione delle piante dei piani AutoCAD per la progettazione creativa e la collaborazione su progetti di restauro globali. 

 

Leggi la testimonianza (inglese)

Immagine per gentile concessione di Tim Campbell

Piante dei piani e progettazione di interni

CHANSAERAE DESIGNS

Piante dei piani e progettazione di interni

Il software AutoCAD per la creazione delle piante dei piani è stato fondamentale per la trasformazione della carriera di Sarah Wilson, che è passata dall'informatica alla progettazione di interni.

 

Leggi la testimonianza (inglese)

Immagine per gentile concessione di Gina Diaz Photography

Collaborazione alla costruzione di una pianta del piano

HOLOBUILDER

Collaborazione alla costruzione di una pianta del piano

HoloBuilder, con sede a San Francisco, utilizza Autodesk Platform Services per memorizzare efficacemente piante del piano, foto e altri dati di progetto pertinenti in un'unica posizione.

 

Guarda il video (7:42 min)

Immagine per gentile concessione di HoloBuilder

SWAPP

Modellazione di piante dei piani e intelligenza artificiale

Utilizzando Autodesk Forge, SWAPP offre ai clienti un'analisi visiva completa del modello della pianta del piano che può influire sul processo decisionale.

 

Leggi la testimonianza

Immagine per gentile concessione di Swapp

Risorse del software di creazione delle piante dei piani

Ulteriori informazioni sul software di creazione delle piante dei piani con queste utili risorse di Autodesk.

Esplora un approccio intuitivo per la creazione di piante dei piani chiare ed efficaci. Acquisisci le competenze per progettare l'arredamento di una casa o organizzare la disposizione di uno spazio commerciale.

 

Apri le porte ad una nuova era di progettazione, sviluppo e realizzazione architettonica con la progettazione generativa. Trasforma le tue idee in piante dei piani grazie all'intelligenza artificiale.

 

Crea piante dei piani e disegna cianografie con una gamma completa di strumenti Autodesk. Realizza rappresentazioni digitali interattive e dettagliate che diano vita alle tue idee. 

 

Scopri interfacce di disegno intuitive, strumenti di misurazione precisi e funzionalità di collaborazione efficienti che ottimizzano il processo creativo e semplificano la realizzazione di piante dei piani.

 

Scopri come architetti e progettisti hanno sfruttato la potenza di AutoCAD per ottimizzare i workflow e ottenere risultati eccellenti per i loro progetti. 

 

Scopri l'evoluzione dell'intelligenza artificiale nell'architettura e gli strumenti all'avanguardia che ottimizzano i processi per la creazione di piante dei piani, la progettazione di cianografie e molto altro.

 

Domande frequenti sul software di creazione delle piante dei piani

Ulteriori informazioni sul software e sugli strumenti di creazione delle piante dei piani con le domande frequenti degli utenti.

Che cos'è una pianta del piano tecnica?

Una pianta del piano standard offre una vista aerea dell'interno di una struttura, inclusa la posizione di pareti, impianti e arredi. Le piante dei piani tecniche includono misurazioni e dettagli specifici che mostrano le relazioni tra i locali e gli altri vani in un progetto architettonico o di ingegneria edile. Le piante dei piani sono disegnate in scala e in genere ogni disegno include un solo livello di una struttura.

Chi può utilizzare il software di creazione delle piante dei piani?

Il software di creazione delle piante dei piani può essere utilizzato da una vasta gamma di utenti e professionisti. Gli architetti lo utilizzano per creare planimetrie dettagliate degli edifici, mentre i progettisti di interni si affidano a questo strumento per la disposizione degli arredi e la visualizzazione dei progetti. I professionisti del settore immobiliare utilizzano il software per creare elenchi delle proprietà, mentre i proprietari possono provare varie ipotesi di ristrutturazione. I responsabili degli impianti ottimizzano i layout degli uffici, gli event planner organizzano eventi e i docenti insegnano i concetti di progettazione. I professionisti del settore edile interpretano i piani architettonici, i rivenditori progettano i layout dei negozi e i progettisti degli spazi creano soluzioni efficienti. AutoCAD è intuitivo, con livelli di complessità variabili, che lo rendono uno strumento prezioso per la visualizzazione e la progettazione degli spazi in diversi settori.

Quale software utilizzano gli architetti per creare le piante dei piani?

AutoCAD e Revit sono tra i programmi software utilizzati da architetti e altri professionisti per creare piante dei piani realistiche in 2D e 3D con la massima accuratezza e precisione. Entrambi sono strumenti specifici, ma AutoCAD non è un semplice strumento di disegno e viene utilizzato per una vasta gamma applicazioni. Revit viene invece utilizzato più specificamente come soluzione di progettazione e documentazione durante le varie fasi di un progetto di costruzione. È possibile integrarli per creare piante dei piani e collaborare durante l'intero processo.

È possibile progettare una pianta del piano online?

I software AutoCAD e Revit di Autodesk consentono di creare facilmente piante dei piani online e di condividerle in tempo reale con clienti e collaboratori. AutoCAD e Revit possono essere integrati nel cloud per visualizzare e modificare le piante dei piani in un browser Web su qualsiasi computer o dispositivo mobile. La funzionalità nel cloud consente di centralizzare le informazioni del progetto garantendo a tutti i soggetti coinvolti l'accesso alla bozza più recente di una pianta del piano.

Quanto costa il software di creazione delle piante dei piani?

I costi del software di creazione delle piante dei piani variano in base alle funzionalità e all'uso previsti. Sono disponibili opzioni gratuite per le esigenze di base. Il software di base, o entry-level, di solito ha un costo compreso tra i 20 e i 100 dollari ed è destinato a proprietari di immobili e appassionati del fai da te. Software professionali come AutoCAD, utilizzati da architetti e progettisti, partono da un costo di al mese e offrono opzioni di pagamento per più utenti. Il software specializzato per settori specifici può avere modelli di prezzo diversificati. La scelta dipende dalle esigenze dell'utente, dalla complessità del progetto e dalle considerazioni relative al budget.

È possibile utilizzare il software di creazione delle piante dei piani sia per gli edifici residenziali sia per quelli commerciali?

Il software di creazione delle piante dei piani è versatile e può essere utilizzato in modo efficace per edifici residenziali e commerciali. Strumenti come AutoCAD consentono agli utenti di realizzare rappresentazioni digitali di ambienti, inclusi layout dettagliati di stanze, pareti, porte e finestre. Che si tratti di progettare l'interno di un'abitazione o di organizzare la planimetria di strutture commerciali, il software offre le funzionalità necessarie per visualizzare e organizzare gli elementi spaziali. Questa flessibilità rende il software di creazione delle piante dei piani prezioso per un'ampia gamma di professionisti, inclusi architetti, progettisti di interni, agenti immobiliari e individui coinvolti in vari aspetti della progettazione spaziale residenziale e commerciale.

 

Autodesk Revit si distingue per la sua funzionalità di layout 3D-first per la visualizzazione delle piante dei piani, particolarmente utile per edifici di grandi dimensioni. Grazie a questo approccio, i progettisti possono realizzare piante dei piani tridimensionali, ottenendo una migliore comprensione dello spazio. Per progetti di grandi dimensioni, dove la complessità può diventare un ostacolo nella rappresentazione 2D tradizionale, questo approccio 3D-first si dimostra prezioso. Facilita la navigazione all'interno di strutture complesse e consente di prendere decisioni progettuali più consapevoli. Le soluzioni versatili per la creazione delle piante dei piani, come strumenti del calibro di AutoCAD, si dimostrano inoltre efficaci per creare rappresentazioni digitali di spazi che soddisfano esigenze residenziali e commerciali.

