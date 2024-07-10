AutoCAD e Revit sono tra i programmi software utilizzati da architetti e altri professionisti per creare piante dei piani realistiche in 2D e 3D con la massima accuratezza e precisione. Entrambi sono strumenti specifici, ma AutoCAD non è un semplice strumento di disegno e viene utilizzato per una vasta gamma applicazioni. Revit viene invece utilizzato più specificamente come soluzione di progettazione e documentazione durante le varie fasi di un progetto di costruzione. È possibile integrarli per creare piante dei piani e collaborare durante l'intero processo.