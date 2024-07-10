Le cianografie includono tutti i dettagli tecnici di un progetto, tra cui piante dei piani, che mostrano il layout di ogni piano o sezione di una struttura; disegni prospettici di ogni lato della struttura e note sulle finiture esterne; disegni delle fondazioni, compresi i basamenti e i muri portanti; dettagli di immagini in sezione o di sezioni trasversali che mostrano come si integrano le diverse parti della struttura; un layout elettrico per ogni livello che indica dove collocare luci, prese, interruttori o circuiti; piante di telai e tetti; layout dei sistemi idraulici e meccanici; una planimetria che mostra tutte le strutture o gli oggetti di una particella catastale.