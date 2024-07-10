Software per la creazione di cianografie

Crea i disegni necessari per la progettazione di un edificio, una parte, un prodotto e molto altro.

Che cos'è una cianografia?

Le cianografie sono progetti utilizzati per la creazione di edifici, prodotti e molto altro. Il termine cianografia trae origine dal processo storico di creazione di disegni tecnici su carta rivestita da una miscela chimica. Una volta esposta alla luce, lo sfondo diventava blu, mentre le linee del disegno rimanevano bianche.

Differenza tra cianografie e piante dei piani

Le cianografie sono disegni dettagliati che vengono utilizzati come riferimento per la costruzione di un elemento specifico. Possono includere molti tipi di disegni e diagrammi, come piante dei piani, prospetti e dettagli. Una pianta del piano rappresenta la vista panoramica di un edificio o una struttura e in genere indica la posizione di pareti, impianti e arredi. 

Come leggere le cianografie

Scopri le nozioni di base per iniziare a creare ed esplorare le cianografie.

Nozioni di base sulla lettura delle cianografie

Informazioni su come leggere le cianografie per la costruzione. 

Guarda il video

Informazioni sui simboli delle cianografie

Informazioni su come leggere i simboli delle cianografie. 

Per saperne di più

Consultazione delle piante

Informazioni sull'organizzazione dei documenti di costruzione per imparare a consultare le cianografie. 

Per saperne di più

Software per la creazione di cianografie

AutoCAD

Strumenti CAD 2D e 3D con informazioni più approfondite, automazioni AI e funzionalità di collaborazione. L'abbonamento include AutoCAD su desktop, Web, dispositivi mobili e sette set di strumenti specializzati.

AutoCAD LT

Strumento per il disegno e la documentazione CAD 2D leader del settore. L'abbonamento include AutoCAD LT per desktop, Web e dispositivi mobili.

Revit

Pianifica, progetta, costruisci e gestisci gli edifici con potenti strumenti per il BIM (Building Information Modeling).

Autodesk Fusion

Software CAD/CAM/CAE/PBC 3D basato sul cloud per la progettazione di prodotti.

AutoLISP è ora disponibile con AutoCAD LT

Utilizza AutoLISP in AutoCAD LT per semplificare i workflow e applicare gli standard CAD tramite l'automazione.

Video utili sulla creazione di cianografie in AutoCAD

Esercitazione sulla pianta del piano di un'aula

Questo video illustra come creare il disegno della pianta del piano di un'aula utilizzando AutoCAD e gli strumenti di disegno e modifica. 

Guarda il video (29:31 min)

Esercitazione su una pianta del piano terra

Questo video illustra come disegnare una pianta del piano terra utilizzando AutoCAD. 

Guarda il video (1:51:46 ore)

Casi d'uso delle cianografie di AutoCAD

STRATFORD FESTIVAL 

I set prendono vita grazie ad AutoCAD

Per il festival teatrale canadese vengono utilizzati AutoCAD e altre tecnologie, come la stampa 3D, per realizzare progetti di set incredibili. 

Leggi la storia (inglese)

RED BEAN INTERIOR DESIGN

Designer d'interni espande la propria attività grazie ad AutoCAD LT

Una designer d'interni spiega come è riuscita ad aggiudicarsi un nuovo lavoro e ad ottenere un vantaggio competitivo per il suo studio grazie alle sue competenze sull'utilizzo di AutoCAD LT. 

Leggi la storia (inglese)

STRUCTURAL SURVEYS, LTD. 

Soluzioni immediate grazie all'app AutoCAD per dispositivi mobili

Per un nuovo reparto di progettazione, l'app AutoCAD per dispositivi mobili offre straordinari vantaggi in termini di workflow e precisione, oltre alla possibilità di progettare sul campo. 

Leggi la storia

Risorse per la progettazione di cianografie

Scopri come creare cianografie e disegni CAD utilizzando il software CAD Autodesk.

Scopri come progettare una cianografia online in Autodesk Fusion.

Scopri come Fusion consente di convertire i progetti in cianografie.

Crea disegni in grado di rappresentare graficamente il modo in cui funziona o viene costruito un elemento.

Crea cianografie utilizzando il software CAD.

Il disegno 2D consente di creare progetti rapidamente e con grande precisione.

Crea la documentazione tecnica di prodotti, edifici e strutture in modo semplice e rapido.

Domande frequenti sulle cianografie dei progetti

Come è possibile creare una cianografia?

I disegni tecnici noti come cianografie includono dettagli e misurazioni che illustrano come realizzare o progettare una struttura o un oggetto. Le cianografie erano originariamente riproduzioni in negativo di piante disegnate a mano, che si presentavano come tratti bianchi su un foglio blu. Oggi, grazie ai programmi di disegno assistito da computer come AutoCAD, è possibile realizzare con facilità cianografie molto più accurate. 

Come è possibile creare una cianografia digitale?

Le cianografie in formato cartaceo dei disegni architettonici sono voluminose, difficili da condividere con più soggetti coinvolti, costose da riprodurre e spesso quasi impossibili da aggiornare. Grazie alle cianografie digitali realizzate con software per l'architettura come il set di strumenti Architecture 2022 di Autodesk, creare, aggiornare e condividere i disegni tecnici è molto più semplice. 

Come è possibile creare una cianografia in Autodesk Fusion?

Autodesk Fusion è una piattaforma CAE, CAMCAD 3D che consente agli architetti di importare schizzi e materiale di riferimento per creare rappresentazioni sotto forma di cianografie e progetti architettonici. Questo video illustra come creare una cianografia in Autodesk Fusion. 

Quale programma viene utilizzato per creare le cianografie?

Sono disponibili diversi programmi software che consentono di creare cianografie in modo più semplice e con maggiore accuratezza rispetto al disegno a mano libera. Grazie agli strumenti integrati nella Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection, è possibile creare cianografie e altri tipi di disegni tecnici in modo rapido, efficiente e accurato. 

Che cosa deve includere una cianografia?

Le cianografie includono tutti i dettagli tecnici di un progetto, tra cui piante dei piani, che mostrano il layout di ogni piano o sezione di una struttura; disegni prospettici di ogni lato della struttura e note sulle finiture esterne; disegni delle fondazioni, compresi i basamenti e i muri portanti; dettagli di immagini in sezione o di sezioni trasversali che mostrano come si integrano le diverse parti della struttura; un layout elettrico per ogni livello che indica dove collocare luci, prese, interruttori o circuiti; piante di telai e tetti; layout dei sistemi idraulici e meccanici; una planimetria che mostra tutte le strutture o gli oggetti di una particella catastale. 

