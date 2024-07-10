Le cianografie sono disegni dettagliati che vengono utilizzati come riferimento per la costruzione di un elemento specifico. Possono includere molti tipi di disegni e diagrammi, come piante dei piani, prospetti e dettagli. Una pianta del piano rappresenta la vista panoramica di un edificio o una struttura e in genere indica la posizione di pareti, impianti e arredi.