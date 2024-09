Når du køber nye licenser til Autodesk-software, kan Autodesk sende dig et serienummer og en produktnøgle, som du kan bruge til at generere en licensfil. Du kan også finde disse oplysninger i Autodesk Account.

Hvis du vil generere en netværkslicens, skal du være administrator. Du skal også have et abonnement med flerbrugeradgang til det produkt, der kræver netværkslicensen. Hvis du har en blanding af produkter, og du ønsker at generere licensfiler for alle produkter, kan du gøre det for et produkt ad gangen.

Bemærkning til kontraktadministratorer og softwarekoordinatorer: Hvis du vil generere en licensfil til et produkt med permanent abonnement eller et produkt uden abonnement, skal du gå til produktvisningen Klassisk på siden Alle produkter og tjenester i Autodesk Account. Find dit produkt, og generer licensfilen.