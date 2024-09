Der vises et bibliotek over pakker, når du bruger Tilpasset installation. Pakker er angivet efter navn, type (enten Installationsprogram eller Implementering), dato for sidste lagring og antallet af produkter. Som standard er biblioteksvisningen arrangeret efter datoen for sidste lagring, men du kan sortere efter enhver kolonneoverskrift ved bare at klikke på den. Klik på overskriften igen for at vende den stigende eller faldende rækkefølge. Der vises etiketter for hurtigvalgsknapper, når markøren holdes over en pakkerække. Klik på Opret ny i øverste højre hjørne for at oprette en ny pakke.