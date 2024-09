De første to ændres ikke fra én udgivelse til den næste: 64300ACD angiver altid AutoCAD. Dog er den sidste en entydig funktionskode til hver ny produktudgivelse.

Funktionskoder er nødvendige, fordi NLM udsteder licenser til hundredvis af Autodesk-produkter og -versioner. Derfor skal alle produkter have entydige identifikatorer. Autodesk-produktfunktionskoder vises i licensfiler, fejlsøgningslogfiler, indstillingsfiler, supportartikler og mere. Her er et eksempel på en funktionskode i en logfilspost: