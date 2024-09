Autodesk Analytics sender brugsdata til Autodesk til analyse. Som standard kan brugere senere tilvælge eller fravælge dette i din implementering. Det gøres via en indstilling i menuen Hjælp i deres produkt. Under installationen kan du dog vælge at tilvælge eller fravælge Autodesk Analytics for alle brugere i din implementering. Det gøres ved at inkludere én af følgende kommandoer i dit installationsscript.

Hvis du vil fravælge for alle brugere i din implementering, skal du inkludere denne kommando i dit script: