Fejlsøgningslogfiler omfatter historik for Network License Manager (NLM), som du kan gennemse for at forsøge at løse problemer med dine licensservere.

Opret en undermappe med navnet Logfiler under den mappe, hvori du installerede NLM. Brug et tekstbehandlingsprogram til at oprette en tekstfil i undermappen Logfiler. Giv tekstfilen det ønskede navn, men sørg for at ændre filtypenavnet fra .txt til .log.