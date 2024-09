En lånt licens er bundet til MAC-adressen (det 12-tegns værts-id) for den netværksadapter, der blev brugt, da du lånte licensen. Hvis en computer er sluttet til en tilkoblingsstation, skal du overveje, om du vil bruge den efter lån af licensen. Hvis ikke, skal du først tage den bærbare pc ud af tilkoblingsstationen, og så slutte den til netværket igen for at låne licensen.

Bemærk: Du skal være sluttet til netværket.

Åbn vinduet Lån en licens på én af to måder: Klik på Værktøj > Lån af licens > Lån licens.

Klik på Hjælp > Om > Administrer licens. I vinduet Lån en licens skal du vælge en dag i kalenderen.

Licensen returneres automatisk ved afslutningen af denne dag, eller du kan returnere licensen tidligt. Klik på Lån licens. Klik på Luk i bekræftelsesvinduet.

Bemærk: I nogle produkter kan du bekræfte, at din licens er lånt, ved at placere markøren over ikonet Lån på statuslinjen.

Sørg for, at dit netværkskort forbliver aktivt, og lav ikke om på legitimeringsoplysningerne til pålogning for slutbrugercomputere. Da nogle computere deaktiverer netværkskortet i strømbesparelsestilstand, kan det være nødvendigt at deaktivere indstillingen for strømbesparelse.