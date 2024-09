Gør ét af følgende for at installere implementeringen på en arbejdsstation:

Kør installationen manuelt ved hjælp af den medfølgende batchfil.

Brug et værktøj såsom Microsoft Konfigurationsstyring (se Dokumentationen til Microsoft Endpoint Configuration Manager).

Manuel installation ved hjælp af batchfilen

Du kan køre batchfilen manuelt for at installere produktet på en arbejdsstation. I implementeringsmappen indeholder filen Installer .bit de kommandolinjeparametre, der skal bruges til at installere produktet.



.