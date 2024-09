Implementering fra det klassiske installationsprogram

Når du opretter en implementering, kan du acceptere standardindstillingerne for ethvert produkt, du installerer, eller du kan konfigurere indstillingerne for at oprette en tilpasset implementering. Konfigurationsindstillinger gælder for hver eneste forekomst af produktet. Efter oprettelse af implementeringen kan du ikke ændre disse indstillinger, medmindre du ændrer implementeringen.

Bemærk: Du kan få en bedre forståelse af konfigurationsmulighederne for hvert produkt ved at læse tillægget om produktinstallation i hjælpen til produktet. Gennemgå disse tillæg for at bestemme de rigtige indstillinger for hvert produkt i din implementering.