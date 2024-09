Nous n'anticipons pas de changement immédiat de la capacité de nos clients à continuer à utiliser les services d'Autodesk et à transférer des données entre l'UE et les États-Unis, suite à la décision Schrems II de la Cour de justice de l'Union européenne. Le tribunal a invalidé le « bouclier de protection des données » entre l'UE et les États-Unis et a confirmé l'utilisation des clauses contractuelles type pour le transfert de données personnelles de l'UE vers d'autres pays. Pour en savoir plus, consultez nos Questions fréquemment posées..

Vous pouvez demander une copie de notre tout dernier accord de confidentialité ci-dessus sous la rubrique « Mentions légales ». Pour en savoir plus, consultez nos Questions fréquemment posées et le dernier Rapport sur la transparence d’Autodesk.