Wir arbeiten nach dem Datenschutzkonzept „Privacy by Design“. Dort ist der Umgang mit Daten, die Autodesk gehören oder sich in der Kontrolle von Autodesk befinden, geregelt. Diese werden weltweit angewendet und finden sich überall im Unternehmen in Entwicklungsplänen, Geschäftsplänen und täglichen Abläufen wieder.