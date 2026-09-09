Risoluzione dei problemi relativi all'installazione, all'attivazione della licenza, agli arresti anomali e ai file.

Arresti anomali e problemi di prestazioni

Nei prodotti Autodesk possono verificarsi arresti anomali, blocchi del sistema e rallentamenti delle prestazioni per una serie di motivi. Questi problemi sono spesso correlati alla configurazione del sistema, alle impostazioni grafiche, alla complessità dei file o ai conflitti con altro software in esecuzione nel computer. In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione di fattori quali driver obsoleti, risorse di sistema limitate o utilizzo di file di grandi dimensioni o danneggiati.

 

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente le cause più comuni dei problemi di stabilità e prestazioni. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato al sistema, ai file o alla configurazione del software.

 

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.

Per Windows

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: riavviare il sistema

1 Salvare tutto il lavoro aperto.

2 Chiudere il prodotto Autodesk.

3 Riavviare il computer.

4 Avviare nuovamente il prodotto.

 Riavviare il sistema risolve i problemi relativi alla memoria temporanea e ripristina i processi in background che potrebbero causare arresti anomali o rallentamenti delle prestazioni.
Passaggio 2: aggiornare il prodotto Autodesk

1 Aprire il menu Start di Windows.

2 Cercare e aprire Autodesk Access.

3 Nella sezione Aggiornamenti, esaminare l'elenco degli aggiornamenti disponibili.

4 Fare clic su Aggiorna accanto a ciascun prodotto che si desidera aggiornare.

5 Attendere il completamento dell'installazione.

6 Riavviare il prodotto Autodesk.

Autodesk Access è un'applicazione desktop progettata per installare gli aggiornamenti in modo semplice e rapido direttamente dal sistema, senza doverli scaricare manualmente.

Nota È possibile accedere agli aggiornamenti tramite Autodesk Access o scaricandoli da Autodesk Account. Per informazioni più dettagliate, vedere Aggiornamento del software.
Passaggio 3: aggiornare i driver della scheda grafica

1 Identificare la scheda grafica (GPU).

2 Visitare il sito Web del produttore (NVIDIA, AMD o Intel).

3 Scaricare il driver consigliato più recente.

4 Installare il driver.

5 Riavviare il computer.

 I driver obsoleti o incompatibili sono una causa comune di arresti anomali e problemi di visualizzazione.
Passaggio 4: chiudere le applicazioni in background

1 Premere CTRL + MAIUSC + ESC per aprire Gestione attività.

2 Esaminare le applicazioni in esecuzione.

3 Selezionare i programmi non necessari.

4 Fare clic su Termina attività.

5 Riavviare il prodotto Autodesk.

 Altre applicazioni potrebbero utilizzare risorse di sistema, riducendo le prestazioni e la stabilità.
Passaggio 5: verificare i requisiti di sistema

1 Verificare i requisiti di sistema per il prodotto Autodesk in uso.

2 Fare un confronto con le specifiche di sistema:

-RAM

-CPU

-GPU

-Spazio su disco.

3 Aggiornare l'hardware, se necessario.

 Eseguire il programma con una configurazione inferiore ai requisiti di sistema consigliati può causare problemi di prestazioni e arresti anomali.
Passaggio 6: provare con un file diverso

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Creare un nuovo file o aprirne uno di cui è stato verificato il corretto funzionamento.

3 Eseguire le operazioni di base.

In questo modo è possibile determinare se il problema è causato da un file danneggiato o complesso anziché dal sistema.

Se il problema si verifica solo con un file, è probabile che la causa sia da ricercarsi proprio in quel file; provare a salvare una nuova versione, a semplificarlo o a lavorare su una copia locale. Se il problema si verifica su più file, è probabile che sia correlato al sistema o alla configurazione, quindi continuare a seguire la procedura di risoluzione dei problemi per aggiornare, ripristinare e ottimizzare l'ambiente. Se il problema persiste, soprattutto se accompagnato da un messaggio di errore specifico, visitare l'hub del supporto Autodesk per ricevere assistenza più mirata.
Passaggio 7: cancellare i file temporanei

1 Chiudere tutte le applicazioni.

2 Aprire Esplora file.

3 Individuare: C:\Utenti\\AppData\Local\Temp.

4 Selezionare ed eliminare il maggior numero possibile di file.

Nota Se viene visualizzato un messaggio che indica che non è possibile eliminare un file, in genere significa che il file è attualmente utilizzato da Windows o da un'altra applicazione. È normale. Ignorare questi file e continuare ad eliminare gli altri.

5 Riavviare il computer.

 I file temporanei possono accumularsi e consumare risorse di sistema, causando instabilità o rallentamento delle prestazioni.
Passaggio 8: spostare i file in un'unità locale

1 Individuare il file di lavoro.

2 Copiarlo in una cartella locale (ad esempio, Desktop o Documenti).

3 Aprire il file dalla nuova posizione.

 Lavorare da posizioni connesse in rete o sincronizzate sul cloud può causare problemi di latenza e prestazioni.
Passaggio 9: regolare le impostazioni grafiche

Parte A: regolare le impostazioni grafiche all'interno del prodotto Autodesk.

A1 Aprire il prodotto Autodesk.

A2 Aprire il menu Opzioni/Preferenze:

- Premere CTRL + MAIUSC + P (o digitare OPZIONI sulla barra dei comandi, se disponibile).

- Oppure accedere al menu Impostazioni/Preferenze/Opzioni dalla barra degli strumenti superiore.

A3 Individuare la scheda Grafica o Prestazioni.

A4 Aprire la sezione Prestazioni grafiche/Impostazioni hardware.

A5 Procedere come segue per Accelerazione hardware:

- Disattivarla se si verificano arresti anomali o problemi di visualizzazione.

- Attivarla se le prestazioni sono lente e il sistema la supporta.

A6 Applicare le modifiche.

A7 Chiudere e riavviare il prodotto Autodesk.

Parte B: assicurarsi che venga utilizzata la GPU dedicata.

B1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare Impostazioni schermo.

B2 Scorrere verso il basso e fare clic su Grafica.

B3 In Opzioni personalizzate per le app, fare clic su Sfoglia.

B4 Individuare e selezionare il file eseguibile del prodotto Autodesk (.exe) (di solito si trova nella cartella Programmi > Autodesk).

B5 Una volta aggiunto, fare clic sull'applicazione nell'elenco.

B6 Fare clic su Opzioni.

B7 Selezionare Prestazioni elevate (GPU dedicata).

B8 Fare clic su Salva.

B9 Riavviare il prodotto Autodesk.

A: L'accelerazione hardware si basa sulla GPU. Se la GPU, il driver o la configurazione non è completamente compatibile, possono verificarsi arresti anomali, sfarfallio o ritardo.

B: Per default, alcuni sistemi utilizzano la grafica integrata (iGPU) anziché la GPU dedicata (dGPU), che è più potente. Ciò può influire notevolmente sulle prestazioni e causare instabilità.
Passaggio 10: ripristinare le impostazioni del prodotto

1 Chiudere il prodotto Autodesk.

2 Utilizzare l'opzione Ripristina impostazioni di default nel menu Start o negli strumenti del prodotto.

3 Riaprire il prodotto.

 Impostazioni danneggiate o configurate in modo errato possono causare funzionamento imprevisto e instabilità.

Per Mac

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: riavviare il Mac

1 Fare clic sul menu Apple.

2 Selezionare Riavvia.

3 Dopo il riavvio, riaprire il prodotto Autodesk.

 Il riavvio cancella i processi di sistema temporanei e i conflitti di memoria che potrebbero causare instabilità.
Passaggio 2: aggiornare il prodotto Autodesk (Mac)

Visitare il sito https://manage.autodesk.com.

1 Accedere ad Autodesk Account.

2 Passare a Prodotti e servizi.

3 Selezionare Aggiornamenti dei prodotti.

4 Trovare il prodotto e la versione.

5 Fare clic su Download.

6 Aprire il file scaricato (.dmg o il programma di installazione).

7 Seguire la procedura di installazione.

8 Riavviare il prodotto.

In macOS, gli aggiornamenti vengono in genere scaricati da Autodesk Account anziché da Autodesk Access (che è principalmente basato su Windows).
Passaggio 3: aggiornare macOS e i componenti di sistema

1 Fare clic sul menu Apple.

2 Accedere a Impostazioni di Sistema.

3 Selezionare Generale > Aggiornamento Software.

4 Installare eventuali aggiornamenti disponibili.

 Gli aggiornamenti di macOS includono correzioni a livello di sistema che migliorano la compatibilità e le prestazioni con le applicazioni.
Passaggio 4: chiudere le applicazioni in background

1 Premere Comando + Opzione + ESC.

2 Selezionare eventuali applicazioni non necessarie.

3 Fare clic su Uscita forzata.

4 Riavviare il prodotto Autodesk.

 Le app in background possono consumare la memoria di sistema e le risorse della CPU, influenzando le prestazioni.
Passaggio 5: verificare i requisiti di sistema

1 Fare clic sul menu Apple.

2 Selezionare Informazioni su questo Mac.

3 Esaminare:

-Versione macOS

-Memoria (RAM)

-Chip/Processore.

4 Verificare la compatibilità dei prodotti Autodesk. Vedere Requisiti di sistema.

 Se il sistema non soddisfa le specifiche richieste, potrebbero verificarsi arresti anomali o un rallentamento delle prestazioni.
Passaggio 6: provare con un file diverso

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Creare un nuovo file o aprirne uno di cui è stato verificato il corretto funzionamento.

3 Provare le azioni di base.

Determina se il problema è causato da un file danneggiato o complesso.

Se il problema si verifica solo con un file, è probabile che la causa sia da ricercarsi proprio in quel file; provare a salvare una nuova versione, a semplificarlo o a lavorare su una copia locale. Se il problema si verifica su più file, è probabile che sia correlato al sistema o alla configurazione, quindi continuare a seguire la procedura di risoluzione dei problemi per aggiornare, ripristinare e ottimizzare l'ambiente. Se il problema persiste, soprattutto se accompagnato da un messaggio di errore specifico, visitare l'hub del supporto Autodesk per ricevere assistenza più mirata.
Passaggio 7: cancellare i file temporanei (Mac)

1 Chiudere tutte le applicazioni.

2 Aprire il Finder.

3 Fare clic su Vai > Vai alla cartella.

4 Immettere: ~/Libreria/Caches.

5 Aprire la cartella ed eliminare i file di cache non necessari (all'interno delle cartelle, non le cartelle stesse).

6 Ripetere l'operazione per: /Libreria/Caches.

7 Riavviare il Mac.

 I file temporanei e di cache possono accumularsi nel tempo, consumare spazio su disco e rallentare le prestazioni.
Passaggio 8: utilizzare un file locale

1 Copiare il file in una cartella locale (ad esempio, Desktop o Documenti).

2 Aprire il file dal Mac (non iCloud/rete).

 I file memorizzati su unità cloud o di rete possono causare ritardi e instabilità.
Passaggio 9: regolare le impostazioni grafiche/di visualizzazione (Mac)

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Accedere a Preferenze di Sistema/Impostazioni di Sistema.

3 Individuare Monitor/Schermi (se disponibile).

4 Regolare come segue:

- Ridurre gli effetti visivi (se disponibili).

-Ridurre le impostazioni relative alla qualità/alle prestazioni dello schermo.

5 Riavviare il prodotto.

I problemi di prestazioni grafiche sul Mac sono in genere legati al comportamento della GPU gestito dal sistema o alle impostazioni dello schermo, piuttosto che alla selezione manuale della GPU.
Passaggio 10: ripristinare le impostazioni del prodotto

1 Chiudere il prodotto Autodesk.

2. Riavviare il prodotto tenendo premuto qualsiasi tasto di scelta rapida per il ripristino (se supportato) (varia a seconda del prodotto).

3 Utilizzare le opzioni incorporate per ripristinare le impostazioni di default.

 Preferenze o impostazioni danneggiate possono causare arresti anomali o funzionamento imprevisto.

Domande frequenti

Perché il prodotto Autodesk utilizzato continua a subire arresti anomali o a bloccarsi?

Gli arresti anomali e i blocchi sono solitamente causati da:

  • Aggiornamenti del sistema o del software obsoleti

  • Problemi relativi al driver di grafica o alla configurazione dello schermo

  • Installazione o file danneggiati

  • Risorse di sistema insufficienti

  • Conflitti con altre applicazioni o plug-in [autodesk.com] (.it).

Come è possibile sapere se il problema è causato dal file o dal sistema?

  • Se il problema si verifica con un solo file, è probabile che sia correlato al file.

  • Se si verifica con più file, è probabile che si tratti di un problema di sistema o di configurazione.

Come procedere se il problema riguarda un solo file?

  • Salvare il file come nuova versione.

  • Semplificare o ridurre la complessità dei file.

  • Provare ad aprire una versione di backup o ripristinata.

File danneggiati o complessi sono una causa comune di arresti anomali e rallentamento delle prestazioni.

È necessario completare tutti i passaggi per la risoluzione dei problemi?

No. Eseguire i passaggi nell'ordine e fermarsi una volta risolto il problema.  L'articolo ha lo scopo di aiutare a individuare il problema in modo graduale.

Il ripristino delle impostazioni o la cancellazione della cache comporterà la perdita del lavoro svolto?

No, questi passaggi in genere:

  • Ripristinano le preferenze o le impostazioni.

  • Rimuovono i file temporanei/di cache.

Non eliminano i file di progetto, ma potrebbero essere ripristinate le impostazioni personalizzate.

Altre domande frequenti

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