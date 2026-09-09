Risoluzione dei problemi relativi all'installazione, all'attivazione della licenza, agli arresti anomali e ai file.

Problemi relativi alle funzionalità o al workflow

Nei prodotti Autodesk possono verificarsi problemi relativi alle funzionalità o al workflow quando strumenti, comandi o funzioni non si comportano come previsto. Questi problemi sono spesso correlati alla configurazione del prodotto, alle impostazioni utente, alla configurazione dell'ambiente o ai conflitti all'interno dell'applicazione.

 

In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione di fattori, quali impostazioni configurate in modo errato, versioni obsolete del prodotto o profili personalizzati che interferiscono con i workflow di default.

 

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente le cause più comuni dei problemi relativi alle funzionalità o al workflow. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato alle impostazioni, all'ambiente o alla configurazione del sistema.

 

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.

Per Windows

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: riavviare il sistema

1 Riavviare il computer.

2 Aprire di nuovo il prodotto Autodesk.

3 Verificare la funzionalità o il workflow interessato.

 Il riavvio cancella la memoria temporanea e ripristina i processi in background che potrebbero influire sul comportamento delle funzionalità.
Passaggio 2: riavviare il prodotto Autodesk

1 Chiudere completamente il prodotto Autodesk.

2 Assicurarsi che nessuna istanza sia in esecuzione in background.

3 Riaprire il prodotto.

4 Verificare nuovamente il workflow.

 Problemi temporanei a livello di applicazione possono impedire alle funzionalità di essere eseguite correttamente.
Passaggio 3: ripristinare le impostazioni di default del prodotto

1 Chiudere il prodotto Autodesk.

2 Aprire il menu Start di Windows.

3 Cercare il nome del prodotto, quindi selezionare Ripristina impostazioni di default.

4 Selezionare l'opzione di ripristino.

5 Confermare il ripristino.

6 Riavviare il prodotto.

 Impostazioni danneggiate o configurate in modo errato sono una delle cause più comuni dei problemi correlati alle funzionalità.
Passaggio 4: aggiornare il prodotto Autodesk

1 Aprire il menu Start di Windows.

2 Cercare e aprire Autodesk Access.

3 Esaminare gli aggiornamenti disponibili.

4 Fare clic su Aggiorna per il prodotto.

5 Riavviare il prodotto dopo l'installazione.

 Gli aggiornamenti includono correzioni di bug e miglioramenti che risolvono problemi noti relativi a funzionalità e workflow.
Passaggio 5: eseguire delle prove con un nuovo file o un ambiente pulito

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Creare un nuovo file o aprirne uno di cui è stato verificato il corretto funzionamento.

3 Verificare la funzionalità o il workflow.

 Questo permette di stabilire se il problema è legato al file o all'ambiente del prodotto.
Passaggio 6: disabilitare le impostazioni o i profili personalizzati

1 Aprire le impostazioni o le preferenze del prodotto.

2 Passare ad un'area di lavoro o ad un profilo di default.

3 Disabilitare eventuali configurazioni personalizzate.

4 Riavviare il prodotto.

 Le impostazioni, le aree di lavoro o le configurazioni personalizzate possono sostituire il funzionamento di default e causare problemi.
Passaggio 7: verificare la presenza di eventuali moduli aggiuntivi o estensioni

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Disabilitare eventuali moduli aggiuntivi o plug-in installati.

3 Riavviare il prodotto.

4 Verificare la funzionalità.

 I moduli aggiuntivi e le estensioni possono entrare in conflitto con le funzionalità incorporate e interrompere i workflow.
Passaggio 8: verificare le autorizzazioni utente

1 Verificare che l'account utente di sistema disponga dell'accesso completo al prodotto.

2 Se si utilizzano ambienti gestiti, contattare il reparto IT.

3 Assicurarsi che siano concesse le autorizzazioni richieste.

 Alcune funzionalità richiedono autorizzazioni specifiche e gli ambienti con restrizioni possono impedirne il funzionamento.
Passaggio 9: chiudere le applicazioni e i processi in background

1 Premere CTRL + MAIUSC + ESC.

2 Aprire Gestione attività.

3 Terminare le applicazioni non necessarie.

4 Riavviare il prodotto Autodesk.

 Altre applicazioni potrebbero interferire con l'esecuzione delle funzionalità o consumare risorse.
Passaggio 10: riparare o reinstallare il prodotto (se necessario)

1 Accedere ad App e funzionalità.

2 Individuare il prodotto Autodesk.

3 Selezionare Modifica/Ripara (se disponibile).

4 Se la riparazione non riesce, procedere alla disinstallazione e alla reinstallazione.

 In questo modo vengono risolti problemi più gravi relativi all'installazione o ai componenti danneggiati del prodotto.

Per Mac

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: riavviare il Mac

1 Fare clic sul menu Apple.

2 Selezionare Riavvia.

3 Aprire di nuovo il prodotto Autodesk.

 Cancella lo stato del sistema e ripristina i processi in background.
Passaggio 2: riavviare il prodotto Autodesk

1 Chiudere completamente il prodotto.

2 Riaprirlo.

3 Verificare nuovamente la funzionalità.

 I problemi temporanei dell'applicazione possono influire sui workflow.
Passaggio 3: ripristinare le preferenze del prodotto

1 Chiudere il prodotto Autodesk.

2 Riaprirlo attivando il ripristino (varia in base al prodotto).

3 Ripristinare le impostazioni di default.

 Ripristina le impostazioni di configurazione danneggiate o in conflitto.
Passaggio 4: aggiornare il prodotto Autodesk

1 Visitare il sito https://manage.autodesk.com.

2 Scaricare e installare gli aggiornamenti disponibili.

3 Riavviare il prodotto.

 Garantisce la compatibilità e risolve i problemi noti.
Passaggio 5: eseguire delle prove con un nuovo file

1 Creare un nuovo file.

2 Verificare la funzionalità.

 Identifica se il problema è specifico del file.
Passaggio 6: disabilitare i moduli aggiuntivi o le configurazioni personalizzate

1 Rimuovere o disabilitare le estensioni.

2 Riavviare il prodotto.

 I conflitti dei moduli aggiuntivi o delle impostazioni personalizzate possono interrompere i workflow.
Passaggio 7: verificare le autorizzazioni e la configurazione di sistema

1 Verificare le autorizzazioni di macOS.

2 Controllare le impostazioni di sistema.

3 Assicurarsi che venga concesso l'accesso completo.

 Le autorizzazioni limitate potrebbero bloccare le funzionalità.

Domande frequenti

Perché uno strumento o un comando non funziona come previsto?

Ciò è spesso causato da:

  • Impostazioni configurate in modo errato

  • Aree di lavoro o profili personalizzati

  • Versione del prodotto obsoleta

  • Conflitti di moduli aggiuntivi.

Perché questa funzionalità è disponibile in un file ma non in un altro?

Questo in genere indica:

  • Problemi di configurazione specifici del file

  • Danneggiamento di file

  • Contenuto del file non supportato.

Perché il workflow è diverso da quello previsto?

Ciò potrebbe essere dovuto a:

  • Layout dell'interfaccia o dell'area di lavoro personalizzata

  • Versioni di prodotto diverse

  • Differenze nella configurazione utente.

Perché il problema si è manifestato all’improvviso?

I fattori scatenanti più comuni includono:

  • Aggiornamento recente

  • Installazione di nuovi moduli aggiuntivi

  • Modifiche alle impostazioni o alla configurazione

È necessario ripristinare le impostazioni per risolvere i problemi relativi alle funzionalità?

Sì, il ripristino delle impostazioni può risolvere la maggior parte dei problemi correlati alla configurazione senza influire sui file.

Il ripristino o la reinstallazione eliminerà il lavoro svolto?

No, queste azioni consentono di ripristinare l'applicazione e non i file di progetto.

Altre domande frequenti

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