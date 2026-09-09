Nei prodotti Autodesk possono verificarsi problemi relativi ai file e ai dati a causa di danneggiamento, dimensioni dei file, posizione di archiviazione o interruzioni impreviste del sistema. Questi problemi possono influire sulla capacità di aprire, salvare o utilizzare correttamente i file.

In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione di fattori quali utilizzo di posizioni di rete, salvataggi incompleti o file eccessivamente grandi o complessi.

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente i problemi più comuni relativi a file e dati. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato al file, all'ambiente di archiviazione o alla configurazione del sistema.

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.