Problemi di installazione

Nei prodotti Autodesk possono verificarsi errori di installazione per una serie di motivi. Questi problemi sono spesso correlati ad aggiornamenti di sistema, autorizzazioni utente, software di sicurezza, componenti del programma di installazione danneggiati, restrizioni di rete o download incompleti/danneggiati. In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione, ad esempio aggiornamenti del sistema operativo in sospeso, interferenze antivirus, servizio di installazione obsoleto/danneggiato e pacchetto di download danneggiato.

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente gli errori di installazione più comuni. Seguendo i passaggi nell'ordine e riprovando l'installazione dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è legato al dispositivo, ai componenti del programma di installazione, al metodo di download o a restrizioni dell'ambiente di installazione.

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.