Risoluzione dei problemi relativi all'installazione, all'attivazione della licenza, agli arresti anomali e ai file.

Problemi di installazione

Nei prodotti Autodesk possono verificarsi errori di installazione per una serie di motivi. Questi problemi sono spesso correlati ad aggiornamenti di sistema, autorizzazioni utente, software di sicurezza, componenti del programma di installazione danneggiati, restrizioni di rete o download incompleti/danneggiati. In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione, ad esempio aggiornamenti del sistema operativo in sospeso, interferenze antivirus, servizio di installazione obsoleto/danneggiato e pacchetto di download danneggiato.

 

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente gli errori di installazione più comuni. Seguendo i passaggi nell'ordine e riprovando l'installazione dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è legato al dispositivo, ai componenti del programma di installazione, al metodo di download o a restrizioni dell'ambiente di installazione.

 

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.

Per Windows

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: verificare la compatibilità con Windows e con l'hardware

1 Controllare la versione di Windows in uso. 

2 Verificare che il prodotto sia compatibile con la versione di Windows in uso e soddisfi i requisiti hardware. Vedere Requisiti di sistema.  

3 Se non è compatibile, installare una versione supportata del prodotto o eseguire l'aggiornamento ad una combinazione supportata. 

 L'incompatibilità tra sistema operativo e hardware è una causa documentata di errore di installazione su Windows.
Passaggio 2: installare gli aggiornamenti di Windows in sospeso e riavviare

1 Aprire Impostazioni. 

2 Passare a Windows Update. 

3 Installare eventuali aggiornamenti in sospeso. 

4 Riavviare il computer (alcuni aggiornamenti richiedono più riavvii). 

5 Provare nuovamente ad eseguire il programma di installazione Autodesk. 

 Gli aggiornamenti del sistema operativo in sospeso o i riavvii possono impedire l'avvio o il completamento del programma di installazione Autodesk.
Passaggio 3: eseguire il programma di installazione come amministratore

1 Individuare il file del programma di installazione (spesso setup.exe o un file eseguibile del programma di installazione creato da Autodesk). 

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file. 

3 Selezionare Esegui come amministratore. 

4 Approvare il messaggio di richiesta Controllo dell'account utente. 

5 Riprovare ad eseguire l'installazione.  

 Se le autorizzazioni sono insufficienti, il programma di installazione potrebbe non avviarsi o non riuscire a scrivere i file richiesti.
Passaggio 4: disabilitare temporaneamente gli antivirus/gli strumenti di sicurezza

1. Disattivare temporaneamente la protezione antivirus (o, se necessario, chiedere al reparto IT di farlo). 

2 Eseguire nuovamente il programma di installazione Autodesk. 

3 Riattivare l'antivirus al termine dell'installazione.  

 I software di sicurezza possono bloccare i processi di installazione o mettere in quarantena i componenti del programma di installazione durante questa fase.
Passaggio 5: scegliere il metodo di download (Installa, Download, Download diretto, Installazione personalizzata)

1 Accedere ad Autodesk Account e aprire l'area Prodotti e servizi. 

2 Scegliere un metodo di download diverso per lo stesso prodotto (ad esempio, utilizzare Download anziché Installa o Download diretto, se disponibile). Vedere Installazione del prodotto

3 Scaricare nuovamente il programma di installazione e riprovare.

 I diversi metodi di download sono pensati per diversi casi d'uso (singolo dispositivo, offline o tempistiche flessibili) e cambiare metodo può aiutare a risolvere eventuali problemi relativi al download/alla creazione del programma di installazione.
Passaggio 6: cancellare i file di installazione temporanei (correzione comune per i pacchetti danneggiati)

1 Eliminare il contenuto di: C:\Autodesk\WI.

2 Cancellare la cartella temporanea dell'utente: C:\Utenti\\AppData\Local\Temp. 

3 Svuotare la cartella della cache ODIS: C:\Utenti\\AppData\Local\Autodesk\ODIS. 

4 Se non si riesce a vedere "AppData", abilitare le cartelle e i file nascosti (.it), quindi riprovare.

5 Provare nuovamente il programma di installazione. 

 I dati del programma di installazione memorizzati nella cache o scaricati solo parzialmente potrebbero risultare danneggiati, impedendo la visualizzazione dell'interfaccia utente del programma stesso o il completamento dell'installazione.
Passaggio 7: reinstallare il componente del programma di installazione Autodesk (ODIS/AdODIS)

Ciò riguarda solo i prodotti che prevedono la nuova esperienza di installazione (in genere versione 2022 e successive).   Passaggi: 

1 Accedere: C:\Programmi\Autodesk\AdODIS\V1. 

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su RemoveODIS.exe e scegliere Esegui come amministratore. 

3 Dopo la rimozione, scaricare la versione più recente di AdODIS-installer.exe (programma di installazione ODIS) ed eseguirla come amministratore. 

4 Riavviare il computer. 

5 Riprovare ad installare il prodotto Autodesk. 

 On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) gestisce l'installazione dei prodotti più recenti. Se è obsoleto o danneggiato, il programma di installazione potrebbe non avviarsi o generare un errore durante l'installazione.
Passaggio 8: rimuovere le voci del Registro di sistema "Debugger" bloccate (il programma di installazione non viene eseguito/si chiude immediatamente)

1 Premere il tasto Windows + R, digitare regedit ed eseguire come amministratore. 

2 Individuare: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options. 

3 Cercare i file eseguibili correlati ad Autodesk/ODIS (ad esempio: AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Se viene visualizzato il valore "Debugger" con lo stato "Blocked", eliminare il valore "Debugger". 

5 Ripetere l'operazione per altri file eseguibili correlati ad ODIS elencati nel percorso di installazione di ODIS. 

6 Riavviare il computer e riprovare l'installazione.  

 Le voci bloccate del debugger possono impedire l'avvio dei programmi di installazione e dei servizi di installazione.
Passaggio 9: verificare le restrizioni di rete/proxy e gli URL richiesti

1 Se si utilizza un firewall VPN/proxy/aziendale, provare temporaneamente a disattivare la rete VPN, se possibile. 

2 Assicurarsi che gli URL/i protocolli Autodesk richiesti siano consentiti (rivolgersi al reparto IT, se necessario). 

3 Riprovare l'installazione dopo aver verificato l'accesso alla rete.

 Le restrizioni di rete possono bloccare i componenti e i servizi del programma di installazione necessari per scaricare, verificare o completare l'installazione.
Passaggio 10: liberare spazio su disco

1 Assicurarsi di disporre di spazio libero su disco sufficiente per: la cartella di estrazione del programma di installazione, i file temporanei e l'installazione del prodotto finale.

2 Riprovare l'installazione. 

 Lo spazio su disco insufficiente è una causa diretta degli errori di installazione.
Passaggio 11: eseguire una disinstallazione pulita del software, quindi reinstallarlo (Windows)

1 Eseguire una disinstallazione pulita del software Autodesk. Vedere Come eseguire una disinstallazione pulita dei prodotti Autodesk in Windows (.it).  

2 Riavviare il sistema. 

3 Scaricare nuovamente il programma di installazione da Autodesk Account. 

4 Reinstallarlo. 

 Una disinstallazione standard può lasciare file residui di un'installazione precedente che impediscono l'esecuzione di nuove installazioni. Autodesk sottolinea in particolare che, quando tali file residui non possono essere rimossi tramite la normale procedura di disinstallazione o lo strumento di risoluzione dei problemi di Microsoft, potrebbe essere necessaria una disinstallazione completa prima di procedere alla reinstallazione.
Passaggio 12: se l'installazione continua a non riuscire, provare a creare un nuovo profilo di amministratore locale di Windows

1 Creare un nuovo account di Windows amministratore locale. 

2 Accedere a tale account. 

3 Scaricare nuovamente il programma di installazione (nuovo download). 

4 Ripetere l'installazione.  

 Un profilo di Windows danneggiato o con restrizioni può impedire ai programmi di installazione di creare cartelle, salvare file o avviare correttamente l'interfaccia utente.

Per Mac

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: verificare la compatibilità con macOS e con l'hardware

1 Controllare la versione di macOS in uso. 

2 Verificare che il prodotto sia compatibile con la versione di macOS in uso e soddisfi i requisiti hardware. Vedere Requisiti di sistema.  

3 Se non è compatibile, installare una versione supportata del prodotto o eseguire l'aggiornamento ad una combinazione supportata.

 L'incompatibilità tra sistema operativo e hardware è una causa documentata di errore di installazione su macOS.
Passaggio 2: assicurarsi di stare eseguendo il programma di installazione completo e non un pacchetto che contiene solo gli aggiornamenti

1 Verificare il nome del file scaricato. 

2 Se si tratta di un pacchetto di aggiornamento, scaricare il programma di installazione completo da Autodesk Account. 

3 Installare prima il prodotto completo, quindi applicare gli aggiornamenti in seguito. [autodesk.com] (.it) 

 Possono verificarsi errori di macOS quando gli utenti tentano di installare un aggiornamento standalone senza che il prodotto di base sia già installato. 
Passaggio 3: provare ad eseguire l'installazione da un account amministratore

1 Verificare di aver effettuato l'accesso ad un utente amministratore di macOS. 

2 Se necessario, creare un nuovo account amministratore ed eseguire l'installazione dall'account stesso.

 Autorizzazioni limitate o un profilo utente con restrizioni possono impedire l'installazione.
Passaggio 4: avviare macOS in modalità provvisoria e riprovare

1 Avviare il Mac in modalità provvisoria. 

2 Riprovare ad eseguire l'installazione.

 La modalità provvisoria può aiutare a escludere eventuali conflitti causati da componenti di terze parti (compresi i font o i servizi in background) che impediscono l'esecuzione dei programmi di installazione.
Passaggio 5: eseguire una disinstallazione pulita, quindi procedere con la reinstallazione

1 Eseguire una disinstallazione pulita del software Autodesk. Vedere Come eseguire una disinstallazione pulita dei prodotti Autodesk in macOS (.it). 

2 Riavviare il Mac. 

3 Scaricare nuovamente il programma di installazione da Autodesk Account. 

4 Reinstallarlo.

 I file residui delle installazioni precedenti sono una causa documentata di ripetuti errori di installazione.

Domande frequenti

Perché il programma di installazione non risponde quando si fa clic su setup.exe/sul programma di installazione?

Le cause più comuni includono: 

  • Aggiornamenti del sistema operativo in sospeso o riavvio del sistema richiesto 

  • Autorizzazioni utente insufficienti (non si sta eseguendo il programma come amministratore) 

  • Antivirus o software di sicurezza che blocca il programma di installazione 

  • Componenti del programma di installazione danneggiati o obsoleti (ODIS/AdODIS)

     

Quale metodo di download si dovrebbe utilizzare da Autodesk Account?

Autodesk offre diversi metodi di download a seconda delle esigenze: 

  • Installa: ideale per installazioni rapide su singolo dispositivo 

  • Download: prima esegue il download, poi l'installazione (più affidabile) 

  • Download diretto: programma di installazione offline (ideale per reti instabili) 

  • Installazione personalizzata: metodo utilizzato per installazioni client o ambienti gestiti.

Se l'installazione non riesce, provare con un metodo diverso; spesso questo risolve il problema.

Perché compare il messaggio "Il download del prodotto include più file..." o mancano alcune parti?

In genere questo indica un download incompleto:

  • Uno o più file richiesti non sono stati scaricati. 

  • I file non si trovano nella stessa cartella. 

  • Il browser ha bloccato parte del download (finestre popup, motivi di sicurezza, ecc.). 

Correzione: 

  • Assicurarsi che tutti i file siano stati scaricati completamente. 

  • Mantenere tutti i file nella stessa cartella. 

  • Provare un altro metodo di download. 

Che cos'è ODIS/AdODIS e perché è importante?

ODIS (On-Demand Install Service) gestisce l'installazione dei prodotti Autodesk più recenti.

Si occupa della configurazione del programma di installazione, delle dipendenze e del workflow di installazione.

Se ODIS è: 

  • Obsoleto 

  • Danneggiato 

  • Mancante.

Il programma di installazione può: 

  • Non avviarsi

  • Chiudersi immediatamente

  • Non funzionare correttamente a causa di errori (ad esempio, errore 4000). 

Perché compare l’errore 4000?

Questo errore è associato ai sistemi di installazione Autodesk più recenti ed è in genere causato da:

  • Componenti del programma di installazione danneggiati (ODIS/AdODIS)

  • Cartella Documenti pubblici mancante o configurata in modo errato

  • Interferenza del software antivirus o del software di sicurezza. 

Perché su macOS compare il messaggio "Installazione non riuscita" o "Impossibile aprire il programma di installazione"?

Questo può accadere se:

  • È stato scaricato un pacchetto di aggiornamento anziché il programma di installazione completo. 

  • Il prodotto di base non è ancora installato.

  • Non si dispone di autorizzazioni sufficienti.

  • La versione di macOS o l'hardware in uso non è supportato.

Installare sempre prima il prodotto completo, quindi applicare gli aggiornamenti.

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