Moduli aggiuntivi ed estensioni nei prodotti Autodesk

I moduli aggiuntivi e le estensioni migliorano i prodotti Autodesk fornendo funzionalità aggiuntive e possibilità di personalizzazione. Tuttavia, a volte possono causare problemi come arresti anomali, funzionalità mancanti o funzionamento imprevisto se sono obsoleti, incompatibili o in conflitto con altre estensioni.

In molti casi, il problema non è causato da un singolo modulo aggiuntivo, ma da una combinazione di fattori, quali problemi di compatibilità tra versioni, interazione tra più estensioni o configurazioni residue di installazioni precedenti.

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente i problemi relativi ad estensioni e moduli aggiuntivi. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è causato da un modulo aggiuntivo, una configurazione o un'interazione di sistema specifici.

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.