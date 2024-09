Autodesk Access fornisce gli aggiornamenti per i prodotti Autodesk (solo Windows) disponibili con l'abbonamento. Access è stato sviluppato pensando agli amministratori che possono utilizzare le impostazioni che include per controllare la possibilità degli utenti di aggiornare i loro prodotti. In questo modo, sarà possibile distribuire gli aggiornamenti e tenere aggiornati i prodotti in uso. È possibile gestire l'utilizzo di Access in diversi modi, in base ai requisiti e alle funzionalità che si desidera offrire agli utenti. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Access.