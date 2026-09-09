Nei prodotti Autodesk possono verificarsi problemi relativi all'attivazione della licenza o al limite dei dispositivi per vari motivi. Questi problemi sono spesso legati alla configurazione dell'account, ai limiti di utilizzo dei dispositivi, alla connettività di rete o ai componenti relativi alle licenze presenti sul sistema. In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione di fattori quali accesso a più dispositivi, servizi di gestione delle licenze obsoleti o accesso limitato ai server Autodesk.

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente le cause più comuni dei problemi relativi all'attivazione delle licenze e al limite dei dispositivi. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato all'account, all'utilizzo del dispositivo o alla configurazione di sistema.

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.