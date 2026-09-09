Risoluzione dei problemi relativi all'installazione, all'attivazione della licenza, agli arresti anomali e ai file.

Problemi di accesso al cloud e di sincronizzazione nei prodotti Autodesk

Nei prodotti Autodesk possono verificarsi problemi di accesso al cloud e di sincronizzazione quando si lavora con Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma o altri workflow connessi al cloud. Questi problemi sono spesso correlati alle autorizzazioni, alla connettività di rete, alla configurazione del progetto o al funzionamento della sincronizzazione tra il sistema locale e il cloud.

 

In molti casi, il problema non è causato da un unico fattore, ma da una combinazione di fattori, quali mancanza di autorizzazioni di accesso, operazioni su file di grandi dimensioni, latenza di rete o componenti di sincronizzazione obsoleti.

 

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente le cause più comuni dei problemi di accesso al cloud e di sincronizzazione. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato all'account, all'accesso al progetto, al processo di sincronizzazione o alla configurazione di sistema.

 

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.

Per Windows

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: riavviare il sistema

1 Riavviare il computer.

2 Avviare di nuovo il prodotto Autodesk.

 Reimposta i processi di sincronizzazione e risolve i problemi temporanei.
Passaggio 2: disconnettersi e accedere di nuovo

1 Aprire il prodotto Autodesk o Desktop Connector.

2 Disconnettersi da Autodesk Account.

3 Chiudere e riaprire il prodotto.

4 Accedere di nuovo.

 Aggiorna l'autenticazione e garantisce la corretta sincronizzazione dell'account con i servizi cloud.
Passaggio 3: verificare l'accesso al progetto cloud e le autorizzazioni

1 Accedere a Forma Data Management/BIM 360 utilizzando un browser Web.

2 Aprire il progetto.

3 Verificare quanto segue:

-È possibile visualizzare cartelle e file.

-È possibile aprire o scaricare file.

4 In caso contrario:

-Contattare l'amministratore di progetto.

-Chiedergli di verificare l'accesso.

 I problemi di accesso al cloud sono spesso causati da autorizzazioni mancanti o errate.
Passaggio 4: verificare che l'account e il progetto siano corretti

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'Autodesk Account corretto.

3 Selezionare l'account o l'hub corretto.

4 Aprire il progetto corretto.

 L'utilizzo dell'account o dell'hub errato può impedire l'accesso ai progetti cloud.
Passaggio 5: verificare lo stato di Desktop Connector

1 Individuare l'icona di Autodesk Desktop Connector.

2 Verificare che sia in esecuzione.

3 Controllare le icone che indicano lo stato della sincronizzazione:

Verde → Sincronizzazione completata

Blu → Sincronizzazione in corso

Rosso → Sincronizzazione non riuscita

 Desktop Connector gestisce la sincronizzazione tra il sistema locale e l'archiviazione nel cloud.
Passaggio 6: verificare che Desktop Connector sia aggiornato

1 Aprire Autodesk Access.

2 Verificare la disponibilità di aggiornamenti per Desktop Connector.

3 Installare l'ultima versione.

4 Riavviare il sistema.

 Le versioni più recenti includono miglioramenti dell'affidabilità e correzioni di bug per il funzionamento della sincronizzazione.
Passaggio 7: verificare eventuali problemi di sincronizzazione (file non sincronizzati/bloccati)

1 Cercare i file contrassegnati come:

-Sincronizzazione in sospeso

-Sincronizzazione non riuscita.

2 Provare a:

-Modificare e salvare nuovamente il file.

-Aggiornare manualmente Desktop Connector.

3 Riavviare Desktop Connector.

 I file possono rimanere bloccati durante la sincronizzazione a causa di problemi relativi alla cache o di operazioni interrotte.
Passaggio 8: ridurre la complessità dei file o le dimensioni dei batch

1 Evitare di caricare o modificare un numero elevato di file contemporaneamente.

2 Caricare i file in batch più piccoli.

3 Attendere il completamento di una sincronizzazione prima di avviarne un'altra.

 Operazioni simultanee di grandi dimensioni possono causare errori di sincronizzazione o ritardi.
Passaggio 9: verificare l'impostazione di file e cartelle

1 Rivedere i nomi delle cartelle nel progetto cloud.

2 Assicurarsi che non contengano:

-Spazi iniziali

-Spazi finali.

3 Evitare di rinominare le cartelle di sistema.

 Nomi di cartella non validi o problemi di struttura possono impedire la sincronizzazione.
Passaggio 10: verificare la connessione di rete e le prestazioni

1 Verificare la velocità della connessione Internet.

2 Provare un'altra rete (se disponibile).

3 Disabilitare temporaneamente la VPN.

4 Riprovare la sincronizzazione.

 Condizioni di rete lente o instabili possono interrompere la sincronizzazione e l'accesso al cloud.
Passaggio 11: verificare la presenza di eventuali interruzioni del servizio

1 Verificare lo stato del servizio cloud Autodesk nella Health Dashboard.

2 Provare ad accedere ai progetti tramite un browser.

3 Attendere e riprovare più tardi se il problema persiste.

 I servizi cloud potrebbero essere temporaneamente non disponibili a causa di interruzioni.

Per Mac

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: riavviare il Mac

1 Riavviare il Mac.

2 Riaprire il prodotto Autodesk.

 Cancella le sessioni memorizzate nella cache e aggiorna i processi di sistema.
Passaggio 2: disconnettersi e accedere di nuovo

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Fare clic sull'icona del profilo o dell'utente.

3 Selezionare Esci.

4 Chiudere e riaprire il prodotto.

5 Accedere di nuovo.

 Risolve i problemi di sessione e di autenticazione.
Passaggio 3: verificare l'accesso al cloud nel browser

1 Accedere a Forma Data Management/BIM 360.

2 Aprire il progetto.

3 Verificare che sia possibile accedere ai file.

 Determina se il problema è correlato all'account o specifico dell'applicazione.
Passaggio 4: verificare le autorizzazioni

1 Verificare di essere stati aggiunti al progetto.

2 Se necessario, contattare l'amministratore di progetto.

3 Chiedere di rimuovere e aggiungere nuovamente l'account, se necessario.

 Le autorizzazioni potrebbero non essere sincronizzate o essere state assegnate in modo errato.
Passaggio 5: verificare che l'account e l'area geografica siano corretti

1 Assicurarsi di accedere l'area geografica cloud corretta (Stati Uniti, UE e così via).

2 Verificare che l'indirizzo e-mail di accesso corrisponda all'account assegnato.

 L'utilizzo dell'account o dell'area geografica errati può impedire l'accesso.
Passaggio 6: cancellare la cache del browser (per problemi di accesso Web)

1 Aprire le impostazioni del browser.

2 Cancellare la cache e i cookie.

3 Riavviare il browser.

 I problemi relativi al browser possono bloccare l'accesso ai servizi cloud Autodesk.
Passaggio 7: aggiornare il prodotto Autodesk

1 Visitare il sito https://manage.autodesk.com.

2 Scaricare e installare gli aggiornamenti.

3 Riavviare il prodotto.

 Garantisce la compatibilità con i servizi cloud.
Passaggio 8: verificare la connessione di rete e le prestazioni

1 Verificare la velocità della connessione Internet.

2 Provare un'altra rete (se disponibile).

3 Disabilitare temporaneamente la VPN.

4 Riprovare la sincronizzazione.

 Condizioni di rete lente o instabili possono interrompere la sincronizzazione e l'accesso al cloud.
Passaggio 9: verificare la presenza di eventuali interruzioni del servizio

1 Verificare lo stato del servizio cloud Autodesk nella Health Dashboard.

2 Provare ad accedere ai progetti tramite un browser.

3 Attendere e riprovare più tardi se il problema persiste.

 I servizi cloud potrebbero essere temporaneamente non disponibili a causa di interruzioni.

Domande frequenti

Perché non è possibile accedere ad un progetto cloud?

Ciò è spesso causato da:

  • Autorizzazioni mancanti

  • Account o accesso errato

  • Non essere stati aggiunti al progetto.

Perché i file non vengono sincronizzati?

Le cause più comuni includono:

  • Problemi di rete o connessione Internet lenta

  • Operazioni su file di grandi dimensioni

  • Interruzioni del processo di sincronizzazione

  • Problemi di Desktop Connector.

Perché le cartelle appaiono vuote in Desktop Connector?

Questo problema può verificarsi se:

  • I nomi delle cartelle non sono validi (ad esempio, spazi finali).

  • Le autorizzazioni sono mancanti.

  • La sincronizzazione non è riuscita o è in sospeso.

Perché la sincronizzazione è lenta o non riesce?

Di seguito sono indicate le possibili cause:

  • Caricamenti in batch di grandi dimensioni

  • Latenza elevata o connessione scadente

  • Più progetti con nomi simili

  • Troppe modifiche di file contemporaneamente.

Perché è possibile accedere nel browser ma non nel prodotto?

Questo in genere indica:

  • Problema di sincronizzazione delle autorizzazioni

  • Account errato selezionato nel prodotto

  • Problema di configurazione locale.

È necessaria una connessione Internet per utilizzare le funzionalità cloud?

Sì, i workflow cloud richiedono una connessione Internet attiva. Alcuni strumenti possono consentire un numero limitato di operazioni offline.

Altre domande frequenti

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