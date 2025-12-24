KONTOVERWALTUNG FÜR ADMINISTRATOREN

Ressourcen- und API-Nutzung

Die Ressourcen- und API-Nutzung in Autodesk Account umfasst Echtzeitguthaben und -Nutzungsdaten für Ressourcen (in kapazitätsbasierten Abonnements verwendete Elemente) und APIs. Erfahren Sie mehr über kapazitätsbasierte Abonnements (Englisch).

Übersicht

 

Die Ressourcen- und API-Nutzung bietet eine zentrale Ansicht von Echtzeitguthaben für alle Ressourcen nach Team. Sie hilft Autodesk-Kontoadministratoren (primär, sekundär und SSO) dabei, den Verbrauch zu überwachen, Verlängerungen zu planen und Serviceunterbrechungen zu vermeiden. Jede Ressource wird in einem Kartenformat mit den folgenden Details dargestellt:
  • Verfügbares Guthaben: Zeigt die verbleibenden Einheiten im Vergleich zum Gesamtkauf an (z. B. 140 von 150 verfügbar).
  • Insgesamt erworbene Kapazität: Zeigt die Gesamtzahl der für das Produkt gekauften Einheiten an (z. B. 60.000 Einheiten).
  • Informationen zu Guthabenverfall und -aktualisierung: Legt dar, wann der Zugriff endet oder wann das Guthaben aktualisiert wird (z. B. endet in 30 Tagen oder wird in 12 Tagen aktualisiert).

Alle Ressourcen, einschließlich APIs, werden auf Teamebene zusammengefasst. Wenn beispielsweise 1.000 Einheiten für Info360 Asset in Team A zur Verfügung stehen, können Benutzer mit Vollzugriff in Team A sie verwenden, wobei das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gilt.

 

Dashboard zeigt Nutzungsdaten für API- und kapazitätsbasierte Produkte.

API-Guthaben

 

Die API-Abrechnung basiert auf berechneten Einheiten. Jede berechnete Einheit entspricht einer festen Menge an API-Nutzung.

 

Für Abonnenten der kostenlosen Version fallen keine Kosten für berechnete Einheiten an. Das API-Guthaben wird aktualisiert, wenn eine vollständige Einheit verwendet wird. Wenn 1 Einheit zum Beispiel 20 Verarbeitungsminuten entspricht, wird das Guthaben nach einer Nutzung von 20 Minuten aktualisiert.

 

Für Teileinheiten werden Abonnenten der kostenpflichtigen Version keine Tokens in Rechnung gestellt oder berechnet. Wenn Sie also nur 10 Verarbeitungsminuten in einem Abrechnungszyklus verbrauchen und sich eine berechnete Einheit auf 20 Minuten beläuft, wird Ihr Guthaben nicht belastet. Die genutzten 10 Minuten werden in den nächsten Abrechnungszyklus übertragen.

 

Wenn Sie verschiedene Abonnementtypen innerhalb desselben Teams verwenden, berechnet das System die API-Nutzung in der folgenden Reihenfolge:

  1. Kostenlose Version
  2. Token Flex (Unternehmens-Geschäftsvertrag)
  3. Flex
  4. Nutzungsbasierte Zahlung

API-Verwendung und -Nutzungsaufschlüsselung

 

In diesen Abschnitten wird die tatsächliche Nutzung und nicht die berechneten Einheiten angezeigt. Beachten Sie Folgendes:

  • Die Nutzungsdaten basieren auf der koordinierten Weltzeit (UTC).
  • Nutzungsdaten werden mit einer Verzögerung von üblicherweise einigen Minuten aktualisiert, dies kann aber auch bis zu 30 Minuten dauern. Wenn die jüngsten API-Aufrufe nicht dargestellt werden, warten Sie einen Moment, und aktualisieren Sie die Seite.
  • In Berichten sind bis zu 24 Monate an historischen Daten verfügbar.

Nutzungsbasierte Zahlung

 

Wenn Sie ein Abonnement mit nutzungsbasierter Zahlung abschließen:

  • Sie sind dafür verantwortlich, die Informationen zu Ihrer Zahlungsmethode auf dem neuesten Stand zu halten. Am Ende jedes Abrechnungszyklus erhalten Sie als Käufer eine Rechnung für automatische Abbuchungen mit der gespeicherten Zahlungsmethode.
  • Ihr Abrechnungszyklus basiert auf der Geo-/Zeitzone, die zum Zeitpunkt des Kaufs erfasst wurde. Wenn Sie Ihren Kauf beispielsweise am 15. Juli tätigen, erstreckt sich Ihr erster Abrechnungszeitraum vom 15. Juli bis zum 14. August. Die Daten des Abrechnungszyklus können sich von der Zeitzone (UTC) unterscheiden, die für die Verfolgung der API-Nutzung verwendet wird.
  • Die Gebühren auf der Rechnung basieren auf der Anzahl der berechneten Einheiten. Jegliche Nutzung, die unter dem Wert einer vollständigen berechneten Einheit liegt, wird in den nächsten Abrechnungszyklus übertragen.

