Flex-Überblick

Melden Sie sich unter manage.autodesk.com bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an und klicken auf „Benutzerverwaltung“ > „Nach Produkt“.

Wählen Sie „Flex“ aus und klicken Sie auf „Benutzer zuweisen“.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen, je nachdem, ob Sie einen vorhandenen Benutzer zuweisen oder einen neuen Benutzer einladen möchten.

Vorhandene Benutzer: Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens. Wählen Sie den vorhandenen Benutzer aus der Liste aus, wenn diese angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Benutzern.

Neue Benutzer: Geben Sie den vollständigen Namen gefolgt von einer E-Mail-Adresse in spitzen Klammern ein (z. B. Max Mustermann ).

Anmerkung: Neue Benutzer werden aufgefordert, ein Konto bei Autodesk Account zu erstellen, wenn sie noch keines besitzen. Wenn ein neuer Benutzer eine Einladung nicht innerhalb von sieben Tagen annimmt, müssen Sie die Einladung erneut senden.