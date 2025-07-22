Flex-Überblick

Alternativ zur Verwaltung des Produktzugriffs für einzelne Benutzer können Sie den vorgabegemäßen Zugriff auf Produkte und Services für Ihr gesamtes Team einrichten. Wenn die Vorgabezuweisungen aktiviert sind, erhalten bestehende und neue Benutzer Zugriff auf die gleichen ausgewählten Produkte.
Anmerkung: Für Gastbenutzer werden Vorgabezuweisungen automatisch deaktiviert. Autodesk empfiehlt, dies so beizubehalten.
So richten Sie Vorgabezuweisungen ein:
Melden Sie sich unter manage.autodesk.com bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an.
Wählen Sie auf Ihrer Kontoseite „Benutzerverwaltung“ > „Nach Benutzer“ aus.
Wählen Sie das Flex-Team aus, für das Sie Vorgabezuweisungen verwalten möchten.
Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol der Teameinstellungen.
Klicken Sie unter „Benutzerverwaltung“ > „Vorgabezuweisungen“ auf „Vorgabemäßige Zuweisungen einrichten“.
Klicken Sie im Dialogfeld „Verwalten von vorgabemäßigen Zuweisungen“ auf „Flex“.
Wählen Sie die Produkte aus, denen Sie Vorgabezugriff zuweisen möchten. Wenn Autodesk Flex um neue Produkte erweitert, können Benutzer mit Vorgabezuweisungen nicht automatisch auf die neuen Produkte zugreifen. Bearbeiten Sie die Liste der Vorgabezuweisungen, um Zugriff auf die neuen Produkten zuzuweisen.
Klicken Sie auf „Änderungen speichern“, um Vorgabezuweisungen zu aktivieren.
So deaktivieren Sie Vorgabezuweisungen:
- Deaktivieren Sie im Dialogfeld „Verwalten von vorgabemäßigen Zuweisungen“ alle Produkte.
Anmerkung: Benutzer erhalten keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn die Vorgabezuweisungen geändert wurden.
Priorität von Abonnement und Testversion
Wenn ein Benutzer sowohl einem Single-User-Abonnement als auch Flex-Token zugewiesen ist, werden keine Tokens verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein AutoCAD-Abonnement zuweisen, verwendet dieser Benutzer keine Tokens für AutoCAD.
Ebenso verbrauchen Benutzer während eines Testzeitraums keine Tokens für dieses Produkt. Weisen Sie die Benutzer an, die Meldung zum Ablauf der Testversion zu ignorieren. Nach Ablauf des Testzeitraums werden sie Tokens verwenden.
Anmerkung: Die Priorität von Abonnement und Testversion gilt nur, wenn dieselbe Autodesk-ID bei der Anmeldung verwendet wird.