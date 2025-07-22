KONTOVERWALTUNG FÜR ADMINISTRATOREN

Flex-Überblick

Autodesk Flex ist eine auf einem Nutzungsbeitrag basierende Option, mit der Sie Tokens vorab erwerben können, um zu einem täglichen Preis auf alle Produkte zuzugreifen, die mit Flex verfügbar sind. Die Preise variieren je nach verwendetem Produkt. Flex ist eine gute Möglichkeit für Teammitglieder oder Einzelpersonen, die ein Produkt ausprobieren möchten oder nur gelegentlich Zugriff benötigen. Nachdem Sie Flex-Tokens erworben haben, können Sie Benutzer zuweisen und angeben, auf welche Produkte diese zugreifen können. 

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Flex einzurichten und Gelegenheitsnutzer einzuladen, auf Autodesk-Produkte zuzugreifen, die mit Flex verfügbar sind.

Zuweisen von Flex-Benutzern

  1. Melden Sie sich unter manage.autodesk.com bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an und klicken auf „Benutzerverwaltung“ > „Nach Produkt“.

  2. Wählen Sie „Flex“ aus und klicken Sie auf „Benutzer zuweisen“.

  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, je nachdem, ob Sie einen vorhandenen Benutzer zuweisen oder einen neuen Benutzer einladen möchten. 

    • Vorhandene Benutzer: Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens. Wählen Sie den vorhandenen Benutzer aus der Liste aus, wenn diese angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Benutzern.

    • Neue Benutzer: Geben Sie den vollständigen Namen gefolgt von einer E-Mail-Adresse in spitzen Klammern ein (z. B. Max Mustermann ).

    Anmerkung: Neue Benutzer werden aufgefordert, ein Konto bei Autodesk Account zu erstellen, wenn sie noch keines besitzen. Wenn ein neuer Benutzer eine Einladung nicht innerhalb von sieben Tagen annimmt, müssen Sie die Einladung erneut senden.

  4. Zeigen Sie Ihre Flex-Nutzungsberichte an. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Verwendung von Flex

Verwalten des Produktzugriffs für einzelne Benutzer

Sie können festlegen, welche Produkte Ihren Gelegenheitsnutzern mit Flex zur Verfügung stehen.

  1. Melden Sie sich unter manage.autodesk.com bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an und klicken auf „Benutzerverwaltung“ > „Nach Produkt“.

  2. Wählen Sie in der Produktliste den Eintrag „Flex“ aus. 

  3. Wählen Sie unter „Zugewiesene Benutzer“ den Benutzer aus, den Sie verwalten möchten, um eine Liste der Produkte und Services anzuzeigen.

  4. Wählen Sie die Produkte und Services aus, die Sie zuweisen möchten, oder löschen alle, deren Zuweisung Sie aufheben möchten. 

    Anmerkung: Wenn alle Produkte ausgewählt sind (keine Produkte gelöscht werden) und Autodesk neue Produkte zu Flex hinzufügt, kann automatisch auf die neuen Produkte zugegriffen werden. Sie müssen die Zuweisung proaktiv aufheben, wenn Sie keinen automatischen Zugriff auf neue Produkte wünschen.

  5. Klicken Sie auf „Änderungen speichern“. 

Benutzer erhalten eine E-Mail mit der Benachrichtigung, dass sie Zugriff auf Produkte haben, wenn sie einzeln zugewiesen wurden. Wenn Sie die Option „Importieren“ zum Zuweisen verwenden, werden keine E-Mail-Benachrichtigungen gesendet.

Verwalten der Vorgabezuweisungen

Alternativ zur Verwaltung des Produktzugriffs für einzelne Benutzer können Sie den vorgabegemäßen Zugriff auf Produkte und Services für Ihr gesamtes Team einrichten. Wenn die Vorgabezuweisungen aktiviert sind, erhalten bestehende und neue Benutzer Zugriff auf die gleichen ausgewählten Produkte.

 

Anmerkung: Für Gastbenutzer werden Vorgabezuweisungen automatisch deaktiviert. Autodesk empfiehlt, dies so beizubehalten. 

 

So richten Sie Vorgabezuweisungen ein:

  1. Melden Sie sich unter manage.autodesk.com bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an.    

  2. Wählen Sie auf Ihrer Kontoseite „Benutzerverwaltung“ > „Nach Benutzer“ aus.

  3. Wählen Sie das Flex-Team aus, für das Sie Vorgabezuweisungen verwalten möchten.

  4. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol der Teameinstellungen.

  5. Klicken Sie unter „Benutzerverwaltung“ > „Vorgabezuweisungen“ auf „Vorgabemäßige Zuweisungen einrichten“.

  6. Klicken Sie im Dialogfeld „Verwalten von vorgabemäßigen Zuweisungen“ auf „Flex“.

  7. Wählen Sie die Produkte aus, denen Sie Vorgabezugriff zuweisen möchten. Wenn Autodesk Flex um neue Produkte erweitert, können Benutzer mit Vorgabezuweisungen nicht automatisch auf die neuen Produkte zugreifen. Bearbeiten Sie die Liste der Vorgabezuweisungen, um Zugriff auf die neuen Produkten zuzuweisen.

  8. Klicken Sie auf „Änderungen speichern“, um Vorgabezuweisungen zu aktivieren.

 

So deaktivieren Sie Vorgabezuweisungen:

  • Deaktivieren Sie im Dialogfeld „Verwalten von vorgabemäßigen Zuweisungen“ alle Produkte.

Anmerkung: Benutzer erhalten keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn die Vorgabezuweisungen geändert wurden.

 

Priorität von Abonnement und Testversion

 

Wenn ein Benutzer sowohl einem Single-User-Abonnement als auch Flex-Token zugewiesen ist, werden keine Tokens verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein AutoCAD-Abonnement zuweisen, verwendet dieser Benutzer keine Tokens für AutoCAD.

Ebenso verbrauchen Benutzer während eines Testzeitraums keine Tokens für dieses Produkt. Weisen Sie die Benutzer an, die Meldung zum Ablauf der Testversion zu ignorieren. Nach Ablauf des Testzeitraums werden sie Tokens verwenden.

 

Anmerkung: Die Priorität von Abonnement und Testversion gilt nur, wenn dieselbe Autodesk-ID bei der Anmeldung verwendet wird.

Erwerb zusätzlicher Flex-Tokens

Wenn Sie zusätzliche Tokens erwerben, werden diese zum Token-Guthaben Ihres Teams hinzugefügt. Tokens aus einem Flex-Kauf sind ab dem Kaufdatum ein Jahr lang gültig, wobei ältere Tokens zuerst verbraucht werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie möglichst viel Zeit zum Verwenden der Tokens haben.

 

Wenn Sie mehrere Teams verwalten, überprüfen Sie, ob der Flex-Kauf dem richtigen Team zugeordnet wurde. Ist dies nicht der Fall, können Sie ihn in ein anderes Team verschieben, das Sie über Autodesk Account verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Flex-Tokens und Teams.

 

Installation und Anmeldung für Gelegenheitsnutzer

 

Ihre Flex-Token-Benutzer können Produkte herunterladen und installieren.

  1. Melden Sie sich unter manage.autodesk.com bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an und klicken Sie auf „Alle Produkte und Services“.

  2. Wählen Sie in der Liste der Produktnamen „Flex“ aus. Klicken Sie auf „Elemente anzeigen“.

 

Es ist keine Neuinstallation erforderlich, wenn Sie von Flex zu einer Single-User-Abonnementlizenz wechseln oder wenn Sie bereits eine unterstützte Version aus einem früheren Abonnement oder einer Testversion installiert haben.

