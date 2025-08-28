Autodesk Flow Studio

Flow Studio (früher Wonder Studio) ist ein cloudbasiertes 3D-Toolset mit der Power von Autodesk AI, das Realfilmaufnahmen in bearbeitbare CG-Szenen umwandelt und dabei ganz ohne komplexe Setups auskommt.

Es generiert automatisch grundlegend wichtige Exportelemente wie Motion-Capture-Daten, Kamera-Tracking, Alpha-Masken, saubere Platten und Figurendurchläufe, die für die Verwendung in 3D-Tools wie Autodesk Maya, Blender, Unreal und Autodesk 3ds Max über USD bereit sind.

Mit der KI von Flow Studio, die schnell, einfach und vollständig unter Ihrer Kontrolle ist, können Sie genau die Geschichten erzählen, die Sie schon lange im Kopf haben.