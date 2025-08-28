Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Erstellen Sie beeindruckende visuelle Effekte mit künstlicher Intelligenz, die Sie selbst steuern

Flow Studio wandelt Ihr Filmmaterial in CG-Szenen um, die Sie inszenieren, bearbeiten und exportieren können. Ohne Sonderausrüstung, ohne Koordinator, ohne Grenzen. Nur Sie und die Geschichte, die Sie erzählen möchten.

Was ist Autodesk Flow Studio?

Autodesk Flow Studio (früher Wonder Studio) ist ein cloudbasiertes, KI-gestütztes 3D-Toolset, das Realfilmaufnahmen in bearbeitbare CG-Szenen umwandelt und dabei ganz ohne komplexe Setups auskommt. Erzählen Sie die Geschichten, die Sie schon lange im Kopf haben, mithilfe von KI, die schnell, einfach und vollständig unter Ihrer Kontrolle ist.

  • Setzen Sie umgehend Ihre Ideen mit KI-Tools um, die Ihre Arbeitsabläufe beschleunigen – ohne Abstriche bei der Kreativität.

  • Behalten Sie jederzeit die Kontrolle mit exportierbaren, bearbeitbaren Elementen, die Sie Frame für Frame perfektionieren können.

  • Schließen Sie Ihre kreative Tätigkeit dank nahtloser Integration mit Maya, Blender, Unreal Engine und USD mit den Tools ab, die Ihnen bereits vertraut sind.

Einführungsvideo zu Flow Studio (1:08 Min.)

Warum Flow Studio?

Storytelling ohne Grenzen

Von Indie-Kurzfilmen bis zum epischen Augenschmaus – nutzen Sie ausgefeilte VFX-Tools ganz ohne Sonderausrüstung oder Koordinationsaufwand.

KI, die Ihre Kreativität beflügelt

Inszenierbar, bearbeitbar und für jede Herausforderung gewappnet – KI, die Künstler bereichert statt ersetzt.

Für kreative Arbeitsabläufe optimiert

Beschleunigen Sie die Produktion mit Tools, die Reibungen beseitigen und nahtlos in Ihre kreative Pipeline passen – von digitalen Inhalten bis zu studiogerechten Tätigkeiten.

Alle Flow Studio-Stufen anzeigen

Kostenlos

Kostenlos 

 

Für neugierige kreative Köpfe, die kostenlos KI-gestützte visuelle Effekte für ihr Storytelling ausprobieren möchten. Keine Kreditkarte erforderlich.

  • 300 Punkte/Monat
  • Maximale Exportauflösung 720p
  • 1 GB Speicherplatz
  • 100 MB max. Größe zum Hochladen von Videos
  • 3 Uploads benutzerdefinierter Figuren
  • Motion Capture für 1 Person

Alle Funktionen anzeigen

Lite

/Monat

 

Für Kreativschaffende, die erweiterte KI-Funktionen nutzen und Projekte mit mehr Flexibilität zum Leben erwecken möchten.

  • 2100 Punkte/Monat
  • Maximale Exportauflösung 1080p
  • 5 GB Speicherplatz
  • 500 MB max. Größe zum Hochladen von Videos
  • 6 Uploads benutzerdefinierter Figuren
  • Motion Capture für 2 Personen

Alle Funktionen anzeigen

Standard

/Monat

 

Für Kreativschaffende und kleine Teams, die sich mehr Exportoptionen und eine schnelle Prototyperstellung wünschen: eine Nutzung, die sich rasch auszahlt und zuverlässig skalieren lässt.

  • 6000 Punkte/Monat
  • Maximale Exportauflösung 4K
  • 20 GB Speicherplatz
  • 500 MB max. Größe zum Hochladen von Videos
  • 15 Uploads benutzerdefinierter Figuren
  • Motion Capture für 3 Personen

Alle Funktionen anzeigen

 

Pro

/Monat

 

Für umfangreiche Teams, die in großem Maßstab produzieren: Nutzen Sie alle Funktionen zur Unterstützung komplexer, produktionsreifer Projekte.

  • 12.000 Punkte/Monat
  • Maximale Exportauflösung 4K
  • 80 GB Speicherplatz
  • 2.000 MB max. Größe zum Hochladen von Videos
  • 50 Uploads benutzerdefinierter Figuren
  • Motion Capture für 4 Personen

Alle Funktionen anzeigen

 

Enterprise

Preisanfrage beim Vertrieb

 

Für Studios und Einrichtungen, die sich präzise Skalierbarkeit, Sicherheit, Kontrolle und Flexibilität für umfangreiche und hochpräzise Pipelines wünschen.

  • 48.000 Punkte/Monat
  • Maximale Exportauflösung 4K
  • 1 TB Speicherplatz
  • 2.000 MB max. Größe zum Hochladen von Videos
  • 50 Uploads benutzerdefinierter Figuren
  • Motion Capture für 7 Personen

Alle Funktionen anzeigen

 

Einsatzmöglichkeiten von Flow Studio

Beschleunigen Sie Ihr kreatives Storytelling

Egal, wie groß oder klein Ihre Projekte und Teams sind – mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Flow Studio konzentrieren sich Künstler auf das, was sie am besten können: kreativ sein. Laden Sie Filmmaterial hoch, scannen Sie Frames und weisen Sie im Handumdrehen CG-Figuren echten Schauspielern zu, die Sie in die Szene aufnehmen möchten. Schaffen Sie einzigartiges Filmmaterial, das automatisch beleuchtet, animiert und komponiert wird.
Markierungsloses KI-Motion-Capture, Miniaturbild

Markierungsloses KI-Motion-Capture

Integrieren Sie CG-Figuren in echte Schauspieler und erfassen Sie Gesichts-, Körper- und Handbewegungen nahtlos mit der KI-gestützten Motion-Capture-Technologie von Flow Studio. 

 

Erhalten Sie vollständige Motion-Capture (.de)-Daten für Ihr Projekt im USD- oder FBX-Format mit erweiterter Übertragung von Figuren-Bones und exportierbaren Animationen.

KI-Motion-Capture erkunden

Video in 3D-Szene

Verwandeln Sie jede Videosequenz in eine 3D-animierte Szene mit der bahnbrechenden Technologie „Video in 3D-Szene“ von Wonder Animation. 

 

Filmen und bearbeiten Sie Sequenzen mit mehreren Schnitten und verschiedenen Aufnahmen und nutzen Sie KI-Funktionen, um die Szene in einem 3D-Raum zu rekonstruieren und die Position und Bewegung jeder Kamera an die Figuren und die Umgebung anzupassen.

Animation/Video in 3D-Szene erkunden

Exporte einzelner Elemente

Exportieren Sie nur die Elemente, die Sie zur kreativen Verfeinerung Ihrer Arbeit benötigen, darunter:

 

  • Motion Capture
  • Kamera-Tracking
  • 3D-Szenen
  • Figurendurchlauf
  • Alpha-Maske
  • Saubere Platte
  • Endgültiges Renderergebnis
Exportierbare Elemente erkunden

Leistungsstarke Integrationen

Verleihen Sie Ihrer Arbeit den letzten Schliff, indem Sie die Ergebnisse ganz einfach in das Werkzeug exportieren, mit dem Sie bereits vertraut sind. Verbessern Sie die Zusammenarbeit dank integrierter offener Standards wie Universal Scene Description (.de) (USD) und ermöglichen Sie einen nahtlosen Datenaustausch zwischen professionellen 3D-Tools wie Maya, Blender und Unreal Engine zur Gewährleistung optimierter und qualitativ hochwertiger Exporte.

Automatisieren Sie das Cloud-Rendering

Mit der cloudbasierten Rendering-Technologie von Flow Studio steigern Sie die Effizienz und entlasten Ihre Computer, um kreativer arbeiten können. Übermitteln Sie einen oder mehrere Rendering-Aufträge an die Cloud und setzen Sie gleichzeitig Ihre Arbeit an anderen Projekten fort. Dadurch werden Ausfallzeiten erheblich reduziert, sodass kreative Ergebnisse schneller erzielt werden können. 

Kreieren. Vernetzen. Experimentieren.

Schließen Sie sich einer wachsenden Community von Geschichtenerzählern, 3D-Künstlern und Filmemachern an, die Flow Studio nutzen, um gemeinsam kreativ zu sein, zu experimentieren und sich gegenseitig zu bereichern. Schauen Sie vorbei!

Ihre Geschichten auf Ihre Art. Mit der Power von Autodesk AI.

Autodesk AI wurde für Künstler und andere kreative Köpfe entwickelt, die ihrer Tätigkeit schneller nachkommen möchten, ohne die Kontrolle über ihre eigene Vision zu verlieren. Ganz gleich, ob Sie ein Projekt präsentieren, visuellen Effekten den letzten Schliff verleihen oder Inspiration suchen – die fortschrittliche KI-Technologie in Flow Studio ermöglicht es Ihnen, Ihrer Kreativität zielgerichtet und mit voller Konzentration auf Ihre Leidenschaft für das Geschichtenerzählen freien Lauf zu lassen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist Flow Studio?

Flow Studio (früher Wonder Studio) ist ein cloudbasiertes 3D-Toolset mit der Power von Autodesk AI, das Realfilmaufnahmen in bearbeitbare CG-Szenen umwandelt und dabei ganz ohne komplexe Setups auskommt.

Es generiert automatisch grundlegend wichtige Exportelemente wie Motion-Capture-Daten, Kamera-Tracking, Alpha-Masken, saubere Platten und Figurendurchläufe, die für die Verwendung in 3D-Tools wie Autodesk Maya, Blender, Unreal und Autodesk 3ds Max über USD bereit sind.

Mit der KI von Flow Studio, die schnell, einfach und vollständig unter Ihrer Kontrolle ist, können Sie genau die Geschichten erzählen, die Sie schon lange im Kopf haben.

Wie kann ich Flow Studio kostenlos nutzen?

Flow Studio ist als kostenlose Version für neugierige kreative Köpfe erhältlich, die KI-gestützte visuelle Effekte für ihr Storytelling ausprobieren möchten. Sie erhalten Flow Studio kostenlos, indem Sie auf der Vergleichsseite auf „Kostenlos nutzen“ klicken.

Wie funktionieren Flow Studio-Punkte?

Flow Studio verwendet ein Punktesystem, mit dem Sie Ihr Abonnement ganz nach Wunsch verwenden können. Jeden Monat erhalten Sie abhängig von Ihrem Vertrag eine festgelegte Anzahl an Punkten, die Sie für verschiedene Projekttypen wie KI-Motion-Capture, Live Action oder Animation/Video in 3D-Szene ausgeben können.

Jeder Vorgang verbraucht eine bestimmte Anzahl an Punkten pro Sekunde. Punkte werden jeden Monat zurückgesetzt, also stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte vor deren Ablauf verwenden! Auf der Vergleichsseite können Sie sehen, wie viele Punkte in den einzelnen Verträgen enthalten sind.

Was ist der Unterschied zwischen Kamera-Tracking und Bewegungsverfolgung?

Kamera-Tracking analysiert Videomaterial, um die Bewegung der Kamera im 3D-Raum zu ermitteln und so die genaue Positionierung von 3D-Objekten, Schauspielern oder Effekten in einer Szene zu ermöglichen. Die Bewegungsverfolgung hingegen folgt der Bewegung bestimmter Schauspieler oder Elemente innerhalb eines Videos. Während das Kamera-Tracking den Pfad einer virtuellen Kamera rekonstruiert, werden bei der Bewegungsverfolgung Grafiken oder Effekte auf bewegliche Ziele angewendet.

Welche KI-Funktionen sind in Flow Studio verfügbar?

Flow Studio bietet eine breite Palette an KI-gestützten Tools, die zur Beschleunigung Ihres kreativen Prozesses beitragen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören markierungsloses Motion-Capture, Video in 3D-Szene und die automatische Generierung wesentlicher Elemente wie Kamera-Tracking, saubere Platten, Alpha-Masken und Figurendurchläufe.

Dies alles kann exportiert und in Ihren bevorzugten 3D-Tools wie Maya, Blender oder Unreal verwendet werden, sodass Sie Ihre Arbeit mit voller kreativer Kontrolle verfeinern und ausbauen können.

Was unternimmt Autodesk, um eine verantwortungsvolle und ethische Nutzung von KI und maschinellem Lernen (ML) sicherzustellen?

Einige KI-Funktionen von Autodesk nutzen kein maschinelles Lernen und benötigen daher keine Daten für das Training der zugrunde liegenden Modelle. Wenn für eine KI-Funktion Daten für das Training erforderlich sind, verwendet Autodesk je nach Funktion unterschiedliche Datenquellen. Weitere Informationen darüber, ob eine KI-Funktion von Autodesk maschinelles Lernen nutzt und welche Datenquellen für das Training verwendet werden, finden Sie auf der KI-Transparenzkarte der jeweiligen Funktion. Diese befindet sich im Abschnitt „Vertrauenswürdige KI“ im Trust Center von Autodesk (.de). Anmerkung: Weitere Transparenzkarten werden in Kürze verfügbar sein.

Wodurch unterscheidet sich Flow Studio von anderen KI-Tools?

Viele herkömmliche KI-Tools können sich wie eine Blackbox anfühlen – eine Ein-Klick-Lösung, bei der Sie nur wenig Kontrolle über das Ergebnis haben. Flow Studio ist anders. Es arbeitet nicht nur für Sie, sondern mit Ihnen. Flow Studio bietet steuer- und anweisbare KI, bei der Sie die Kontrolle behalten. Sie können den Prozess steuern, die Ergebnisse verfeinern und die Endausgabe so gestalten, dass sie wirklich Ihrer kreativen Vision entspricht. Statt auf einen Knopf zu drücken und auf das Beste zu hoffen, geht es darum, Ihre Ideen mit den richtigen Werkzeugen zum Leben zu erwecken. KI ist dabei Ihr kreativer Helfer.

