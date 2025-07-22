KONTOVERWALTUNG FÜR ADMINISTRATOREN

Für den Erfolg Ihres Teams ist es von entscheidender Bedeutung, jederzeit auf dem neuesten Wissensstand hinsichtlich Produkten und Technologien zu bleiben, die für Ihre strategischen Ziele relevant sind. Sofern Sie ein Administrator mit einem Autodesk Business Success-Vertrag sind, können Sie direkt im Success Center von Autodesk Account Lernpläne einrichten. Stellen Sie Ihren Plan zusammen, indem Sie im Katalog mit On-Demand-Lerninhalten von Autodesk Lernprogramme, kuratierte Listen, Module, Sammlungen und andere Elemente auswählen. Weisen Sie Ihrem Plan danach Mitglieder Ihres Teams zu. Zugewiesene Mitglieder werden per E-Mail über den Lernplan benachrichtigt und dazu eingeladen, ihn auf der Lernseite von Autodesk zu absolvieren. Sie können den Lernfortschritt jederzeit im Success Center nachverfolgen.

So richten Sie einen Lernplan ein

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an, sofern Sie dies nicht bereits getan haben.
  2. Navigieren Sie zum Success Center.
  3. Klicken Sie auf der Lernen-Kachel auf „Katalog durchsuchen“.
  4. Durchsuchen Sie den On-Demand-Katalog von Autodesk und wählen Sie die gewünschten Lerninhalte aus.
  5. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für Ihren neuen Lernplan ein.
  6. Weisen Sie ihm Mitglieder zu, indem Sie sie aus der Teamliste auswählen.

So verfolgen Sie den Lernfortschritt in Ihrem Lernplan nach

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an, sofern Sie dies nicht bereits getan haben.
  2. Navigieren Sie zum Success Center.
  3. Klicken Sie auf der Lernen-Kachel auf die Option zum Verwalten von Lernplänen.
  4. Wählen Sie den Plan aus, den Sie nachverfolgen möchten.
  5. Auf der Lernplanseite können Sie den Fortschritt der dem Plan zugewiesenen Benutzer einsehen.
  6. Um Details zum Status jedes Elements in Ihrem Plan anzuzeigen, klicken Sie für den entsprechenden Inhalt auf „Fortschrittsdetails“. 

