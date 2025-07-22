Für den Erfolg Ihres Teams ist es von entscheidender Bedeutung, jederzeit auf dem neuesten Wissensstand hinsichtlich Produkten und Technologien zu bleiben, die für Ihre strategischen Ziele relevant sind. Sofern Sie ein Administrator mit einem Autodesk Business Success-Vertrag sind, können Sie direkt im Success Center von Autodesk Account Lernpläne einrichten. Stellen Sie Ihren Plan zusammen, indem Sie im Katalog mit On-Demand-Lerninhalten von Autodesk Lernprogramme, kuratierte Listen, Module, Sammlungen und andere Elemente auswählen. Weisen Sie Ihrem Plan danach Mitglieder Ihres Teams zu. Zugewiesene Mitglieder werden per E-Mail über den Lernplan benachrichtigt und dazu eingeladen, ihn auf der Lernseite von Autodesk zu absolvieren. Sie können den Lernfortschritt jederzeit im Success Center nachverfolgen.