Datensicherheit

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Autodesk-Produkten und -Services anmelden und diese autorisieren, sammelt Autodesk Kennungen wie eindeutige Geräte-IDs, IP-Adressen, Produkt-IDs, Produktlizenzen und Benutzernamen. Zudem erfassen wir elektronische Informationen wie Betriebssysteme, Informationen zur Produktnutzung und Geopositionsdaten und senden diese Informationen an Autodesk-Server. Weitere Informationen zu persönlichen Daten, die von Autodesk verarbeitet werden, finden Sie in der Autodesk-Datenschutzerklärung (.de).

Neben der Datenerfassung zur Lizenzierung benannter Benutzer erhalten wir personenbezogene Daten auf verschiedene Arten, um die Services von Autodesk bereitzustellen. Einige personenbezogene Daten werden beispielsweise direkt von Ihnen erfasst, wenn Sie sich für ein Konto anmelden oder ein Produkt verwenden, ein Produkt oder einen Service registrieren, sich für unseren Newsletter oder eine unserer Veranstaltungen anmelden oder uns kontaktieren. Andere Daten werden automatisch gesammelt oder generiert, zum Beispiel darüber, wie, wann und warum Sie mit unseren Produkten interagieren. Zudem erhalten wir bestimmte Informationen über Sie von Dritten wie Tochtergesellschaften und Geschäftspartnern. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten sorgsam und sinnvoll, wie in der Autodesk-Datenschutzerklärung (.de) beschrieben.