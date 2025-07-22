KONTOVERWALTUNG FÜR ADMINISTRATOREN

Datensicherheit

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Autodesk-Produkten und -Services anmelden und diese autorisieren, sammelt Autodesk Kennungen wie eindeutige Geräte-IDs, IP-Adressen, Produkt-IDs, Produktlizenzen und Benutzernamen. Zudem erfassen wir elektronische Informationen wie Betriebssysteme, Informationen zur Produktnutzung und Geopositionsdaten und senden diese Informationen an Autodesk-Server. Weitere Informationen zu persönlichen Daten, die von Autodesk verarbeitet werden, finden Sie in der Autodesk-Datenschutzerklärung (.de).

 

Neben der Datenerfassung zur Lizenzierung benannter Benutzer erhalten wir personenbezogene Daten auf verschiedene Arten, um die Services von Autodesk bereitzustellen. Einige personenbezogene Daten werden beispielsweise direkt von Ihnen erfasst, wenn Sie sich für ein Konto anmelden oder ein Produkt verwenden, ein Produkt oder einen Service registrieren, sich für unseren Newsletter oder eine unserer Veranstaltungen anmelden oder uns kontaktieren. Andere Daten werden automatisch gesammelt oder generiert, zum Beispiel darüber, wie, wann und warum Sie mit unseren Produkten interagieren. Zudem erhalten wir bestimmte Informationen über Sie von Dritten wie Tochtergesellschaften und Geschäftspartnern. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten sorgsam und sinnvoll, wie in der Autodesk-Datenschutzerklärung (.de) beschrieben.

Häufig gestellte Fragen zur Datensicherheit

Wie werden die Daten gesammelt und gespeichert?

Die Daten werden für Compliance- und Berichtszwecke in Systemen gespeichert, welche die Richtlinien für Datenschutz und Privatsphäre von Autodesk (.de) erfüllen. Falls ein Zwischenfall mit personenbezogenen Daten auftritt, regeln geltende Gesetze für die Benachrichtigung bei Datenschutzverletzungen die Art der erforderlichen Benachrichtigungen und die zeitlichen Fristen. Weitere Informationen zu unseren Maßnahmen als Reaktion auf Sicherheitsverstöße finden Sie hier (.de).

Wie werden Benutzeranmeldedaten sicher übertragen und gespeichert?

Benutzer authentifizieren sich gegenüber dem Identitätsdienst mit ihrer Autodesk-ID, die bei der Übertragung per HTTPS eine Verschlüsselung mithilfe von TLS-Version 1.2 veranlasst. Jeder Benutzer muss eine eigene E-Mail-Adresse und ein eindeutiges Kennwort für die Authentifizierung verwenden. 
Sie können auch die Multifaktor-Authentifizierung für Ihr Unternehmen aktivieren oder Autodesk Single Sign-On (SSO) integrieren, sofern Sie einen SAML-basierten Identitätsanbieter (z. B. ADFS oder PingFederate) verwenden. Alle Benutzer-Kennwörter werden als Einweg-Salt-Hashs gespeichert.

Wie lauten die IP-Adressen und wo befinden sich die physischen Standorte der Autodesk-Server für Lizenzen von benannten Benutzern?

Aus Sicherheitsgründen werden die physischen Standorte der Autodesk-Server nicht veröffentlicht. Gemäß den Autodesk-Richtlinien zur Datenspeicherung speichert der Lizenzierungsdienst die Daten, die er zu Lizenzierungszwecken erfasst, nicht über den für die Fehlerbehebung benötigten Zeitraum hinaus. Für die langfristige Compliance und Berichterstattung werden die Daten in anderen Systemen gespeichert. Diese folgen ebenfalls den Richtlinien für Datenschutz und Privatsphäre von Autodesk (.de).

Wie sichert Autodesk die Infrastruktur für die Lizenzierung benannter Benutzer?

Das Sicherheitsrahmenkonzept von Autodesk wurde unter Berücksichtigung von Branchenstandards entwickelt. Hierdurch gewährleisten wir einheitliche Sicherheitsverfahren und somit eine sichere Entwicklung, Ausführung und Arbeit. Dieses Konzept gilt für das gesamte Sicherheitsprogramm von Autodesk, einschließlich der Infrastruktur, auf der die Lizenzierung benannter Benutzer erfolgt. Weitere Informationen zum Sicherheitsprogramm von Autodesk finden Sie in unserem Trust Center (.de).

Welche Proxy-Konfigurationen werden für die Lizenzierung benannter Benutzer unterstützt?

Gibt es Anwendungen oder Firewall-Lösungen von Drittanbietern, die nicht mit Autodesk-Lizenzen für benannte Benutzer kompatibel sind?

Weitere Informationen finden Sie unter Autodesk Licensing Service: bekannte in Konflikt stehende Anwendungen (.de).

Ich verwende in meinem Unternehmen eine Firewall, ein Proxy oder beides. Welche Domänen oder Protokolle ermöglichen die Verwendung von Lizenzen für benannte Benutzer?

