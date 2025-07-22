SSO einrichten

Wenn Sie Single Sign-On (SSO) für Ihr Autodesk-Abonnement verwenden, können Sie sich mit den Anmeldedaten Ihres Unternehmens bei mehreren Produkten und Services anmelden. Sie brauchen sich also nur einmal für alle Produkte anzumelden, ohne mehrere Kennwörter verwenden zu müssen. Administratoren müssen für jeden Benutzer nur eine Kombination aus E-Mail und Kennwort verwalten. Kennwortrichtlinien für das Netzwerk werden auch auf Autodesk-Services angewendet.



Autodesk SSO nutzt das Protokoll Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 und wird für alle Benutzer auf Domänenebene eingerichtet. Wenn Sie SSO für ein Team aktivieren, können sich alle Benutzer, die zur selben Organisation und Domäne gehören, auch dann über SSO anmelden, wenn sie sich in unterschiedlichen Teams befinden. Dieses Team fungiert als Steuerzentrum für die Verwaltung von Domänen und SAML-Verbindungen.

Kunden mit Business Success-Vertrag können als zusätzlichen Vorteil die Verzeichnissynchronisierung von Autodesk zusammen mit SSO verwenden, um Gruppen und Benutzer aus dem Unternehmensverzeichnis zu synchronisieren.

Ausführliche Informationen zur Einrichtung von SSO und der Verwendung der Verzeichnissynchronisierung finden Sie im Autodesk Single Sign-on Setup Guide.