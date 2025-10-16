KONTOVERWALTUNG FÜR ADMINISTRATOREN

Verwalten der Benutzerrollen-Richtlinie

Mit der Benutzerrollen-Richtlinie können Sie Benutzer entweder als externe Benutzer oder als Standardbenutzer festlegen.

 

Ein externer Benutzer ist eine Person außerhalb Ihres Unternehmens, z. B. ein Bauunternehmer oder ein Lieferant, die Zugriff auf Autodesk-Produkte oder -Services benötigt. Diese bisher als Gastbenutzer bezeichnete Rolle gewährleistet eine sichere Zusammenarbeit, ohne sensible interne Ressourcen preiszugeben.

 

Sie können entscheiden, welche Richtlinie für die externen Benutzer gelten soll: entweder die Vorgabeeinstellungen in der Benutzerverwaltung oder die auf Domänennamen basierenden Regeln. Auf diese Weise können Sie steuern, ob eine Person als externer Benutzer oder als Standardbenutzer behandelt wird, wodurch die sichere und transparente Zugriffsverwaltung vereinfacht wird.

 

Auf der vorgabemäßigen Benutzerverwaltung basierende externe Benutzer

Wenn Sie die auf der vorgabemäßigen Benutzerverwaltung basierende Richtlinie verwenden, werden alle Benutzer, die über ein Autodesk-Produkt für die Zusammenarbeit in der Cloud wie Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build oder Autodesk Takeoff zu Ihrem Team hinzugefügt wurden, in Autodesk Account automatisch als externe Benutzer festgelegt. 

 

Domänenbasierte externe Benutzer

Wenn Sie domänenbasierte Regeln verwenden möchten, können Sie eine Liste der genehmigten E-Mail-Domänen für Ihr Team einrichten. Auf diese Weise können Sie automatisch verwalten, wer als Standardbenutzer und wer als externer Benutzer gilt. Alle Benutzer, die anhand einer E-Mail-Adresse aus einer genehmigten Domäne hinzugefügt wurden, werden als Standardbenutzer zugewiesen, während Benutzer mit E-Mail-Adressen aus anderen Domänen automatisch als externe Benutzer festgelegt werden. 

 

Informationen zum Ändern der Rolle von Benutzern, die nicht Ihrer domänenbasierten Richtlinie entsprechen, finden Sie unter Anzeigen von Ausnahmen bei der Benutzerrollen-Richtlinie.

 

Anmerkung: Nehmen Sie die Domäne Ihres Unternehmens für Single Sign-On (SSO) oder die Verzeichnissynchronisierung in Ihre domänenbasierten Regeln auf. Dadurch wird sichergestellt, dass Teammitglieder, die SSO verwenden, automatisch als Standardbenutzer erkannt werden.

So fügen Sie Domänen hinzu

  1. Wechseln Sie in Ihrem Konto bei Autodesk Account zu Einstellungen > Teameinstellungen.
  2. Wählen Sie das Team aus, auf das die Richtlinie angewendet werden soll.
  3. Wechseln Sie zu Benutzerrollen-Richtlinie, und wählen Sie Richtlinie verwalten aus.
  4. Wählen Sie Domänenbasiert aus.
  5. Hier können Sie neue Domänen hinzufügen. Verwenden Sie Neu hinzufügen, um die benötigte Anzahl an Domänen hinzuzufügen.
  6. Wählen Sie Änderungen anwenden aus.
  7. Bestätigen Sie die Richtlinienaktualisierung.
  8. Ihre Benutzerrollen-Richtlinie wird nun in Domänenbasiert geändert. Neuen Benutzern, die dem Team hinzugefügt werden, werden die Rollen basierend auf ihrer Domäne zugewiesen. Primäre, sekundäre und SSO(Single Sign-On)-Administratoren sind von der Domänenregel nicht betroffen.

Anmerkung: Wenn Sie eine Domänenregel einrichten, behalten die vorhandenen Benutzer in Ihrem Team ihre Rollen. Wenn vorhandene Benutzer die Kriterien der Domänenrichtlinie nicht erfüllen, werden sie als Ausnahmen gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Ausnahmen bei der Benutzerrollen-Richtlinie.

So entfernen Sie Domänen

Sie können Domänen jederzeit entfernen. Beim Entfernen von Domänen muss mindestens eine Domäne erhalten bleiben.

  1. Wechseln Sie in Ihrem Konto bei Autodesk Account zu Einstellungen > Teameinstellungen.
  2. Wählen Sie das Team aus, für das Sie Domänen aus Ihrer Benutzerrollen-Richtlinie entfernen möchten.
  3. Wechseln Sie zu Benutzerrollen-Richtlinie, und wählen Sie Richtlinie verwalten aus.
  4. Überprüfen Sie Ihre Domänen für die Benutzerrolle, und wählen Sie Entfernen für alle Domänen aus, die Sie aus der Richtlinie entfernen möchten.
  5. Bestätigen Sie die Entfernung der Domäne durch Auswahl von Entfernen.
  6. Die Domäne wird aus Ihrer Benutzerrollen-Richtlinie entfernt. Neue Benutzer mit dieser Domäne, die dem Team hinzugefügt werden, werden als externe Benutzer hinzugefügt. 

Anmerkung: Vorhandene Benutzer mit der entfernten Domäne werden als Ausnahmen gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter „Anzeigen von Ausnahmen bei der Benutzerrollen-Richtlinie“.

Anzeigen von Ausnahmen bei der Benutzerrollen-Richtlinie

Sie können Benutzer überprüfen und ändern, die nicht Ihrer domänenbasierten Richtlinie entsprechen. Vergleichen Sie die aktuelle Rolle mit der erwarteten Rolle.

  1. Wechseln Sie in Ihrem Konto bei Autodesk Account zu Einstellungen > Teameinstellungen.
  2. Wählen Sie das Team aus, für das Sie Ausnahmen bei den Benutzerrollen anzeigen möchten.
  3. Wechseln Sie zu Benutzerrollen-Richtlinie, und wählen Sie Ausnahmen anzeigen aus.

Sie können Benutzer filtern, um alle Rollen oder nur Benutzer mit der Standardbenutzerrolle bzw. der externen Benutzerrolle anzuzeigen.

So ändern Sie Benutzerrollen für Ausnahmen

  1. Wechseln Sie in Ihrem Konto bei Autodesk Account zu Einstellungen > Teameinstellungen.
  2. Wählen Sie das Team aus, für das Sie Ausnahmen bei den Benutzerrollen anzeigen möchten.
  3. Wechseln Sie zu Benutzerrollen-Richtlinie, und wählen Sie Ausnahmen anzeigen aus.
  4. Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Rolle Sie ändern möchten. Sie können auch mehrere Benutzer gleichzeitig auswählen.
  5. Wählen Sie oben rechts in der Benutzerliste Rolle ändern aus.
  6. Wählen Sie die neue Rolle, die Sie dem Benutzer basierend auf Ihrer Domänenregel zuweisen möchten, oder wählen Sie eine andere verfügbare Rolle.
  7. Speichern Sie Ihre Änderungen

Anmerkung: Wenn Sie mehrere Benutzer gleichzeitig auswählen, müssen Sie diesen dieselbe neue Rolle zuweisen.

Ausnahmen von der Benutzerrollen-Richtlinie

In Ihrem Konto werden Warnungen angezeigt, wenn ein Benutzer die Kriterien Ihrer domänenbasierten Regeln nicht erfüllt.

 

Warnmeldung in den Benutzerdetails: Die Rolle dieses Benutzers stellt derzeit eine Ausnahme von der Benutzerrollen-Richtlinie dar.

Wenn die Rolle eines Benutzers nicht Ihren domänenbasierten Regeln entspricht, wird in den Details des Benutzers ein Warnsymbol angezeigt. Dies bedeutet, dass die domänenbasierte Regel aktiviert ist und der Benutzer eine Ausnahme darstellt. Um die Rolle eines Benutzers zu ändern, klicken Sie auf Rolle ändern oder wechseln zu Ihren Teameinstellungen, um alle Ausnahmen der Benutzerrollen anzuzeigen.

Warnmeldung bei geänderten Rollen: Die Rolle dieses Benutzers stellt derzeit eine Ausnahme von der Benutzerrollen-Richtlinie dar.

Wenn Sie die Rolle eines Benutzers ändern, sodass sie Ihrer Domänenregel entspricht, wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die entsprechende Rolle derzeit eine Ausnahme darstellt. Wenn dieser Benutzer Ihren Domänenregeln entsprechen soll, wählen Sie Ausnahme rückgängig machen aus.

Warnmeldung bei geänderten Rollen: Durch Ändern der Rolle dieses Benutzers wird eine Ausnahme in der Benutzerrollen-Richtlinie erstellt.         

Wenn Sie die Rolle eines Benutzers ändern, der Ihren Domänenregeln entspricht, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass diese Aktualisierung zu einer Ausnahme führt. Ändern Sie die Rolle, wenn Sie nicht möchten, dass der Benutzer Ihrer Domänen-Richtlinie entspricht. Um die Ausnahme zu entfernen, wechseln Sie zu den Details des Benutzers oder zu Ihren Teameinstellungen, um alle Ausnahmen anzuzeigen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

In welchem Zusammenhang stehen die E-Mail-Domänen, die ich in der Verwaltung der Benutzerrollen-Richtlinie angebe, mit den SSO-Domänen, die ich in meinem Team eingerichtet habe?

Wenn Sie die auf der vorgabemäßigen Benutzerverwaltung basierende Richtlinie anwenden, fügt das System Benutzer aus der SSO- oder AD(Active Directory)-Synchronisierung als Standardbenutzer hinzu. Wenn Sie die domänenbasierte Richtlinie aktivieren, fügt das System SSO- oder AD-Synchronisierungsbenutzer nur dann als Standardbenutzer hinzu, wenn deren Domäne mit Ihrer Richtlinie übereinstimmt. Wenn deren Domäne nicht übereinstimmt, werden sie vom System als externe Benutzer hinzugefügt.

 

Beispiel: Wenn Sie die domänenbasierte Regel für externe Benutzer aktivieren und nur die Domäne cba.net hinzufügen, Ihre SSO- oder AD-Domäne jedoch abc.net lautet, fügt das System über SSO oder AD synchronisierte Benutzer in Ihrer Benutzerverwaltung als externe Benutzer hinzu.

Was geschieht mit vorhandenen Benutzern, wenn ich eine Domäne über die Verwaltung der Benutzerrollen-Richtlinie einrichte?

Es werden keine Änderungen an vorhandenen Benutzerrollen vorgenommen. Benutzer, deren Rollen nicht mit Ihrer domänenbasierten Richtlinie übereinstimmen, werden als Ausnahmen angezeigt. Wechseln Sie zu Ihren Teameinstellungen, um die Ausnahmen anzuzeigen.

Was ist aus den Gastbenutzern geworden?

Gastbenutzer werden jetzt als externe Benutzer bezeichnet. Sie müssen Ihre Arbeitsweise nicht anpassen, es wurde lediglich der Name geändert.

Wirkt sich diese Änderung auf meine vorgabemäßigen Produktzuweisungen aus?

Nein, diese Änderung wirkt sich nicht auf Ihre vorgabemäßigen Produktzuweisungen aus. Es wurde lediglich der Begriff „Gastbenutzer“ in „Externe Benutzer“ geändert. Sie können Produkte auf die gleiche Weise zuweisen wie zuvor.

Kann ich in meinen Nutzungsberichten sehen, ob ein Benutzer ein externer Benutzer ist?

Ja, Sie können in Ihren Nutzungsberichten sehen, welche Benutzer extern sind.

Wie verwalte ich Ausnahmen?

Sie können Ausnahmen bei domänenbasierten Benutzerrollen über das Menü Ausnahmen anzeigen verwalten oder die Rolle auf der Detailseite des Benutzers aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von externen Benutzern.

Wie werden Benutzer behandelt, wenn ich sie in der Benutzerverwaltung von Autodesk Account hinzufüge und ihre E-Mail-Domäne nicht in meiner Domänenrichtlinie enthalten ist? Werden diese Benutzer automatisch zu externen Benutzern?

Wenn Sie einen Benutzer hinzufügen, dessen E-Mail-Domäne nicht in Ihrer Domänenrichtlinie enthalten ist, kennzeichnet Autodesk diesen Benutzer als extern. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie den Benutzer über ein Autodesk-Produkt für die Zusammenarbeit in der Cloud oder direkt in der Benutzerverwaltung von Autodesk Account hinzufügen. Beim Festlegen von Benutzerrollen wird stets Ihre Domänenrichtlinie befolgt.

Mehr FAQs anzeigen

