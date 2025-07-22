KONTOVERWALTUNG FÜR ADMINISTRATOREN

Coaching durch Experten

Als Teil des Business Success-Vertrags haben Sie Anspruch auf Coaching-Sitzungen mit personalisierten Anleitungen von Autodesk-Experten. Im Success Center in Autodesk Account können Sie solche Coaching-Sitzungen für Ihr Team beantragen. Dazu wird Ihnen ein technischer Kundenbetreuer von Autodesk zugewiesen. 

So beantragen Sie eine Coaching-Sitzung

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an, sofern Sie dies nicht bereits getan haben.
  2. Navigieren Sie zum Success Center.
  3. Klicken Sie auf der Coaching-Kachel auf die Option zum Anfordern einer Coaching-Sitzung.
  4. Wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Coaching-Anforderung auf die gewünschte Art von Coaching.
  5. Wählen Sie ein Team für die Coaching-Sitzung aus.
  6. Reichen Sie Ihre Anforderung ein.

Einrichten einer Coaching-Sitzung

Nachdem Sie Ihre Anforderung einer Coaching-Sitzung eingereicht haben, wird sich der zugewiesene technische Kundenbetreuer (Technical Account Specialist, TAS) von Autodesk hinsichtlich der Vereinbarung eines anfänglichen Sondierungsgesprächs an Sie wenden. Während dieses Anrufs vereinbaren Sie die gewünschten Ergebnisse der Coaching-Sitzung sowie den Umfang der bereitzustellenden Inhalte. Nachdem der TAS den Termin für die Sitzung bestätigt, können Sie sie im Success Center sehen und Teammitglieder für die Teilnahme einschreiben. Diese erhalten daraufhin eine E-Mail mit allen Informationen, die zur Teilnahme an der Coaching-Sitzung erforderlich sind.

 

Nach Abschluss der Coaching-Sitzung können Sie im Success Center Informationen zur Sitzung einschließlich anwesender Personen und behandelter Themen einsehen. 

 

Benötigen Sie Hilfe? Fragen Sie den Autodesk-Assistenten!

Der Assistent hilft Ihnen dabei, Antworten zu finden oder einen Mitarbeiter zu kontaktieren.

Den Assistenten fragen

Welche Supportstufe haben Sie?

Verschiedene Abonnementverträge bieten unterschiedliche Supportkategorien. Finden Sie heraus, welche Supportstufe Ihr Vertrag unterstützt.

Supportstufen anzeigen