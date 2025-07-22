Coaching durch Experten

Nachdem Sie Ihre Anforderung einer Coaching-Sitzung eingereicht haben, wird sich der zugewiesene technische Kundenbetreuer (Technical Account Specialist, TAS) von Autodesk hinsichtlich der Vereinbarung eines anfänglichen Sondierungsgesprächs an Sie wenden. Während dieses Anrufs vereinbaren Sie die gewünschten Ergebnisse der Coaching-Sitzung sowie den Umfang der bereitzustellenden Inhalte. Nachdem der TAS den Termin für die Sitzung bestätigt, können Sie sie im Success Center sehen und Teammitglieder für die Teilnahme einschreiben. Diese erhalten daraufhin eine E-Mail mit allen Informationen, die zur Teilnahme an der Coaching-Sitzung erforderlich sind.

Nach Abschluss der Coaching-Sitzung können Sie im Success Center Informationen zur Sitzung einschließlich anwesender Personen und behandelter Themen einsehen.