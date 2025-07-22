Ja. Zwar wird empfohlen, Produkte nach Verwendung stets zu schließen, doch weisen die neuesten Versionen der meisten Flex-Produkte eine besondere Funktion zur Inaktivitätserkennung auf, mit der das Ausbleiben sinnvoller Aktivität erkannt und die Berechnung des nächsten Tokens verzögert wird.

Informieren Sie sich, ob Ihr Flex-Produkt die Funktion zur Inaktivitätserkennung unterstützt (.de).