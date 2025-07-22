KONTOVERWALTUNG FÜR ADMINISTRATOREN

Flex-FAQ

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist der Unterschied zwischen einem Single-User-Abonnement und Flex?

Sowohl Single-User- als auch Flex-Abonnements sind Formen von Abonnements für benannte Benutzer. Single-User-Abonnements sind dedizierte Abonnements, die jeweils nur einem benannten Benutzer zur Verwendung zugewiesen werden. Sie sind am besten für Benutzer geeignet, die häufig auf Produkte zugreifen. Flex ist jedoch kein dediziertes Abonnement. Es kann von einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern gemeinsam genutzt werden, die durch den Verbrauch von Tokens tagesweise kostenpflichtige Produkte nutzen. Flex eignet sich am besten für die gelegentliche Produktnutzung.

Woher weiß ich, welche Flex-Tokens nach einem Neukauf meines Teams verwendet werden?

Obwohl jeder Flex-Kauf zu einem oder mehreren neuen Flex-Token-Paketen führt, werden Tokens aus jedem Kauf dem Token-Guthaben eines Teams angerechnet. Wenn Ihr Team auf Produkte zugreift, werden Tokens aus dem Flex-Token-Paket mit dem frühesten Enddatum zuerst verbraucht, sodass Sie für die Nutzung jedes Flex-Token-Pakets möglichst viel Zeit haben, bevor es abläuft. Wenn Ihr Team mehrere Flex-Token-Pakete mit demselben Enddatum besitzt, verwendet Flex außerdem zunächst Tokens aus den kleinsten Paketen. Flex verbraucht beispielsweise Tokens aus einem Paket mit 500 Lizenzen, bevor es Tokens aus einem Paket mit 5.000 Lizenzen verbraucht. Dadurch wird sichergestellt, dass Tokens, für die Sie einen höheren Preis bezahlt haben, vor Tokens aus rabattierten Paketen verbraucht werden.

Sollte ich ein Produkt schließen, wenn ich es nicht verwende? Was passiert, wenn ich vergessen habe, ein Produkt zu schließen, bevor das Wochenende beginnt?

Ja. Zwar wird empfohlen, Produkte nach Verwendung stets zu schließen, doch weisen die neuesten Versionen der meisten Flex-Produkte eine besondere Funktion zur Inaktivitätserkennung auf, mit der das Ausbleiben sinnvoller Aktivität erkannt und die Berechnung des nächsten Tokens verzögert wird.

 

Informieren Sie sich, ob Ihr Flex-Produkt die Funktion zur Inaktivitätserkennung unterstützt (.de).

Wie funktioniert die Inaktivitätserkennung?

Nach 15 Minuten der Inaktivität gehen Autodesk-Produkte, die diese Funktion unterstützen, in einen Leerlaufstatus über, in dem die Berechnung weiterer Tokens ausgesetzt wird. Inaktivität ist hierbei das Ausbleiben sinnvoller Vorgänge (welche Vorgänge als sinnvoll gelten, hängt vom jeweiligen Produkt ab). Solange der Leerlaufstatus anhält, wird die Berechnung der nächsten täglichen Token-Gebühr ausgesetzt. Sobald ein sinnvoller Vorgang erkannt wird, gilt die Verwendung als erneut aufgenommen, die Lizenzsitzung wird fortgesetzt und die tägliche Token-Gebühr wird nach den ersten fünf Nutzungsminuten berechnet.

Wie erfahre ich als Benutzer, dass nur noch wenige Tokens verbleiben?

Wenn Sie sich bei einem Produkt anmelden, bestätigt Flex, dass Ihr Team über genügend Tokens verfügt, um den Tagessatz für die neue Produktsitzung abzudecken. Wenn das Token-Guthaben nicht ausreicht, teilt Flex Ihnen das über eine Nachricht mit. Sie können das Produkt erst nutzen, wenn Ihr Team über genügend Tokens verfügt. Anmerkung: Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Guthaben des Teams kleiner ist als der tägliche Tokensatz des Produkts, das Sie ausführen möchten, wenn der Kontostand des Teams null ist oder wenn das Flex-Abonnement das zwölfmonatige Ablaufdatum erreicht hat.

Was passiert, wenn ich in zwei Teams arbeite, die beide über Flex verfügen?

Wenn Sie ein Produkt öffnen und sich anmelden, können Sie nicht angeben, welches Team für die Tokennutzung verwendet werden soll. In diesem Fall wählt Autodesk das Team aus.

Wenn mein Team bereits einen Business Success-Vertrag hatte, bevor es Flex kaufte, genießen wir dann immer noch dieselben Vorteile mit Flex?

Ja. Wenn Ihr Team Flex erwirbt, übernehmen die Flex-Benutzer den Vertrag und die Leistungen der Single-User-Abonnements, die bereits in diesem Team enthalten sind.

Werden Tokens berechnet, wenn ich mich versehentlich bei einem Produkt anmelde und mich dann sofort abmelde?

Tokens werden nicht berechnet, wenn Sie sich innerhalb von fünf Minuten an- und abmelden.

Laufen die Token ab? Sind sie übertragbar?

Jedes Flex-Token-Paket gilt ab dem Kaufdatum für ein Jahr. Wenn ein Flex-Token-Paket das Enddatum mit einem positiven Token-Guthaben erreicht, laufen die verbleibenden Tokens ab. Tokens aus abgelaufenen Abonnements werden nicht übertragen, und es gibt keine Rückerstattung für nicht verwendete abgelaufene Tokens.

Ich weiß, dass ich innerhalb von 24 Stunden nur eine Nutzungsgebühr pro Produkt bezahle (unabhängig davon, wie oft ich das Produkt öffne und schließe). Was passiert jedoch, wenn ich während dieser 24 Stunden in eine andere Zeitzone reise? Habe ich die Anzahl der Stunden, bevor eine zweite Abrechnung auftritt, dann erhöht oder verringert?

Ein Wechsel der Zeitzonen hat keine Auswirkungen auf den 24-Stunden-Zeitraum. Da die Anmeldung beim Produkt bereits begonnen hat, fallen 24 Stunden lang nach dieser Startzeit keine weiteren Kosten an, unabhängig von der Zeitzone, deren lokale Zeit Sie auf der Uhr sehen.

Was geschieht, wenn ich ein Plug-in für ein Produkt verwende? Wie werden Flex-Tokens für Plug-ins berechnet?

Bei einigen Produkt-Plug-ins fallen beim Zugriff tägliche Token-Gebühren an, bei anderen Plug-ins ist dies wiederum nicht der Fall. Wenn das Plug-in so konfiguriert wurde, dass es beim Start des Host-Produkts startet, wird für beide eine tägliche Token-Gebühr berechnet. Um unbeabsichtigte Gebühren für Plug-ins zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihr Plug-in nicht so, dass es beim Start des Host-Produkts geladen wird. Weitere Informationen finden Sie in der Flex-Preistabelle.

Ist für Flex eine Internetverbindung erforderlich?

Ja. Sie müssen sich alle 24 Stunden mit dem Internet verbinden. Eine Internetverbindung ist erforderlich, wenn Sie sich zum ersten Mal bei einem Produkt anmelden. Danach können Sie bis zu 24 Stunden offline gehen. Wenn Sie sich der 24-Stunden-Marke nähern, werden Sie in einer produktinternen Meldung darüber informiert, dass eine Online-Anmeldung erneut erforderlich ist.

Ich weiß, dass ich Flex eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern zuweisen kann. Bedeutet dies, dass ich Produkte, die in Flex enthalten sind, auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten installieren und/oder eine unbegrenzte Anzahl von gleichzeitigen Sitzungen ausführen kann?

Für Flex gelten die gleichen Nutzungsbedingungen wie für Single-User-Abonnements. Jeder Benutzer, der einem im Lieferumfang von Flex enthaltenen Produkt zugewiesen ist, kann dieses Produkt auf bis zu drei Geräten installieren und dieses Produkt auf jeweils einem Gerät ausführen.

Wenn ein Flex-Benutzer auf einem Gerät auf ein Programm zugreift und sich dann am selben Tag von einem anderen Gerät aus bei demselben Programm anmeldet, wird für den Benutzer zweimal abgerechnet?

Flex berechnet die tägliche Token-Gebühr nur einmal pro benanntem Benutzer, pro Produkt und pro 24 Stunden, unabhängig davon, welches Gerät der Benutzer verwendet, um auf das Produkt zuzugreifen.

Wenn ein Flex-Benutzer am selben Tag auf zwei Versionen desselben Produkts zugreift, wird ihm das Produkt dann zweimal in Rechnung gestellt?

Flex berechnet den täglichen Token-Satz nur einmal pro benanntem Benutzer, pro Produkt und pro 24 Stunden, unabhängig von der Produktversion.

Kann ich als Administrator Token-Begrenzungen für Benutzer festlegen?

Sie können die Produkte, auf die die einzelnen Benutzer Zugriff haben, einschränken. Sie können jedoch keine Token-Begrenzung für einen bestimmten Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern festlegen.

Unterstützt Flex den Produktzugriff unter Linux?

Bei in Flex enthaltenen Produkten, die unter Linux ausgeführt werden (z. B. Flame, Maya, MotionBuilder und Mudbox), werden für Flex nur Versionen ab 2020 unterstützt.

Benötigen Sie Hilfe? Fragen Sie den Autodesk-Assistenten!

Der Assistent hilft Ihnen dabei, Antworten zu finden oder einen Mitarbeiter zu kontaktieren.

Den Assistenten fragen

Welche Supportstufe haben Sie?

Verschiedene Abonnementverträge bieten unterschiedliche Supportkategorien. Finden Sie heraus, welche Supportstufe Ihr Vertrag unterstützt.

Supportstufen anzeigen