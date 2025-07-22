Obwohl jeder Flex-Kauf zu einem oder mehreren neuen Flex-Token-Paketen führt, werden Tokens aus jedem Kauf dem Token-Guthaben eines Teams angerechnet. Wenn Ihr Team auf Produkte zugreift, werden Tokens aus dem Flex-Token-Paket mit dem frühesten Enddatum zuerst verbraucht, sodass Sie für die Nutzung jedes Flex-Token-Pakets möglichst viel Zeit haben, bevor es abläuft. Wenn Ihr Team mehrere Flex-Token-Pakete mit demselben Enddatum besitzt, verwendet Flex außerdem zunächst Tokens aus den kleinsten Paketen. Flex verbraucht beispielsweise Tokens aus einem Paket mit 500 Lizenzen, bevor es Tokens aus einem Paket mit 5.000 Lizenzen verbraucht. Dadurch wird sichergestellt, dass Tokens, für die Sie einen höheren Preis bezahlt haben, vor Tokens aus rabattierten Paketen verbraucht werden.