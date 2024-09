Ativar SSO

Quando um estudante se gradua e é excluído do domínio, a conta de estudante e o conteúdo do SSO subjacente da Autodesk permanecem no local. A retenção de dados da conta de estudante SSO seguirá os processos padrão da Autodesk, que estão sujeitos a alterações. Você pode saber mais sobre as práticas de retenção de dados na seção "Quais são as práticas de armazenamento e retenção de dados da Autodesk?" da Declaração de Privacidade da Autodesk.