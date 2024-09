As licenças de instituições de ensino permitem automaticamente o seguinte número de usuários e dispositivos:

Licenças de rede - 3.000 usuários simultâneos

Licenças individuais com vários assentos - 1.250 dispositivos.

Para adicionar mais de 3.000 usuários ou 1.250 dispositivos, entre em contato com o Suporte da Autodesk.

Observação: certifique-se de registrar a licença inicial em registeronce.

Os Termos de uso fornecem os termos e as condições para o uso do software no Plano educacional. Para obter informações adicionais sobre os termos que complementam os Termos de uso, consulte Usuários educacionais - termos adicionais.

Além dos Termos de uso do site aplicáveis a todos os clientes que usam o site da Autodesk, seu acesso à Education Community também está sujeito aos Termos especiais de educação.

O Autodesk Drive e outros serviços Web são oferecidos de acordo com os termos de serviço. As condições que se aplicam a um determinado serviço podem variar. Portanto, certifique-se de ler os termos que acompanham cada serviço. Esses termos são adicionais aos termos aplicáveis ao seu uso de qualquer software da Autodesk em associação com um serviço e aos termos de uso do site autodesk.com e de outros sites da Autodesk.