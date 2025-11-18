A animação 3D é uma técnica que permite dar vida a objetos estáticos, fazendo com que pareçam estar se movendo e interagindo em um espaço tridimensional.

Usando computação gráfica (CG), você pode criar cenas e personagens que realizam uma incrível variedade de ações, desde um gesto sutil até uma perseguição complexa em alta velocidade.

O processo começa com um software de modelagem 3D, onde você esculpe suas criações digitais. Em seguida, por meio do rigging, você adiciona um esqueleto virtual, dando aos seus personagens a liberdade de se moverem tão naturalmente quanto um ser vivo.

Novos métodos de software de animação levam isso um passo adiante usando a tecnologia de captura de movimento. Essas ferramentas podem gravar os movimentos ao vivo de um ator e transferi-los diretamente para seu personagem digital para torná-lo mais expressivo e realista.

As possibilidades do software de animação 3D são infinitas. Não importa se você está criando experiências imersivas em filmes, criando personagens dinâmicos para jogos ou projetando ambientes virtuais surpreendentemente reais, a animação 3D é a sua porta de entrada para a inovação.

Crie experiências que cativem, envolvam e transportem as pessoas para novas realidades.