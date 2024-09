A renderização 3D em tempo real com a Autodesk e o Unity torna possível criar projetos, personagens ou modelos interativos rapidamente dentro do contexto – seja uma apresentação virtual, um jogo, um protótipo de carro ou até mesmo um filme. Transfira arquivos facilmente entre produtos da Autodesk e o Unity, aproveite o suporte e a imensa comunidade de desenvolvedores talentosos do Unity e alcance o público mais amplo possível com a compatibilidade do Unity em mais de 25 plataformas (incluindo dispositivos móveis, PC e VR/AR).