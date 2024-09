A demanda por novas formas de projetar e criar está se acelerando. Nossos clientes estão sendo solicitados a entregar resultados de forma mais rápida, mais sustentável, com menor custo e maior qualidade. Nossos avanços em IA estão ajudando você a enfrentar com sucesso essas imposições, com ferramentas que lhe permitem aumentar sua produtividade e, muito além disso, expandir limites em todas as possibilidades. Estamos investido em inteligência artificial há mais de uma década. Hoje, a Autodesk AI está disponível para ampliar a exploração e a solução criativa de problemas, automatizar o trabalho tedioso e repetitivo e oferecer a indivíduos e equipes acesso a ferramentas de análise avançadas, capazes de fundamentar sua tomada de decisões.