O Moxy não é apenas para adultos com tempo livre e dinheiro. Também tem como objetivo atrair jovens viajando com um orçamento limitado. Os hotéis precisam operar da maneira mais eficiente possível, ao mesmo tempo garantindo que a clientela fique satisfeita. "Naturalmente, esse é um desafio para o setor hoteleiro como um todo", explica Sakairi. "No Moxy, a abordagem é atender as preferências e os interesses de lazer da geração do milênio e tornar os hotéis um lugar em que as pessoas se divirtam e tenham um tempo para si mesmas."

O Wise Labo fez reuniões para sincronizar-se com os operadores do hotel para entender as necessidades deles e fazê-los entender a intenção do Wise Labo. "Mesmo que o arquiteto projete um espaço com uma clara intenção, o design em si não é suficiente para transmitir toda a ideia ao cliente", diz Sakairi. "Como resultado, a maneira como o espaço é usado pode acabar sendo diferente da intenção original, e isso pode ser uma luta real."